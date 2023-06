„Mindketten a földön végeztük” – Kalandos hétvégén van túl Zámbó Krisztián és Zsuzska

Zsuzskával lent vagyunk most a Balatonon, és bár minket is kikészít ez a meleg, nagyon jól érezzük magunkat. Egyelőre most a pihenésnek szenteljük az időnket, de a napokban voltunk egy 60 km-es biciklitúrán is, a Siófok-Tihany távot tettük meg. Ez nekünk óriási szó és dicsőség is egyben, annak ellenére is, hogy mindketten a földön végeztük...