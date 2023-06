„Nem akarok belerúgni egy földön fekvő emberbe, de...” – Lajcsiról beszélt a magyar mulatós sztár

A mai napig nem hagyja nyugodni MC Hawert az a nyilatkozat, amit a jelenleg börtönbüntetését töltő Galambos Lajos tett még 2022-ben, egy tévéműsorban.

MC Hawer nem érti Lajcsi viselkedését (Fotó: Facebook)

Lagzi Lajcsi ekkor azzal vádolta meg a mulatós énekest, hogy gyakorlatilag lenyúlta az egyik dalát, melynek címe: Amikor a vodka a fejembe száll. Lajcsi egy tévéműsorban hosszasan ecsetelte, hogy nem járult hozzá a dal átdolgozásához, és az elkészült szerzemény miatt súlyos, milliós anyagi kár érte. Igen ám, de az MC Hawer és Tekknő 2005-ben, tehát 17 évvel az említett riport előtt épp Lajcsi Diridáré című műsorában lépett fel az említett szerzeménnyel, és érdekes módon Lajcsinak akkor egyáltalán nem tűnt fel, hogy az ő dalát éneklik, egy szót sem szólt.

Hawer most azt nem érti, miért 17 évvel később jutott mindez az eszébe?

− Furcsa, hogy ilyen vádakkal illetett engem tavaly, ráadásul teljesen mást nyilatkozott, mint ami a valóság. A dalnak nem is ő az eredeti szerzője, velük természetesen annak idején felvettük a kapcsolatot. Amikor tizenhét évvel ezelőtt ott voltunk vele a fellépésen, nem szólt, hogy hahó, ez az én dalom, akkor miért tavaly jutott az eszébe? Én egyáltalán nem akarok belerúgni egy földön fekvő emberbe, megvan neki most a saját gondja, baja, de ez nagyon bántja az igazságérzetemet. Lajcsi ok nélkül vádaskodott. Ezért tettem közzé az erről szóló videót, én a továbbiakban nem szeretnék ujjat húzni Lajcsival, de a kommentek magukért beszélnek-

- mesélte a Ripost-nak Hawer, akinek nem fér a fejébe, miért volt erre szükség.

♬ eredeti hang – MC Hawer - MC Hawer @mchawer Nézegettem a tavalyi jogvitás videót Lajcsival és különös dologra lettem figyelmes. Tavaly azt állította, sosem engedte meg nekünk ennek a dalnak az átdolgozását. Nem is kértünk rá engedélyt. A dal 2002-ben jelent meg, pár év múlva a saját műsorában (Diridári) szerepeltünk ezzel a dallal (is)... Kérdezem én: akkor miért nem szólt, hogy bibi van? 17 év telt el azóta... #mchawerestekkno



Tiszta vizet öntött a pohárba

MC Hawerről a napokban azért jelent meg egy valóságos cikkcunami, mert egy baracskai fellépésen beszélgetésbe elegyedett néhány börtönőrrel, akik azt mesélték neki, hogy nem igazán csípik Lajcsit, mert a trombitás a rácsok mögött is fent hordja az orrát. Ezt páran úgy értelmezték, hogy Hawer vélekedik így a börtönben lévő zenészkollégájáról, ezért most úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba.

− Való igaz, hogy a közönségben sok volt a börtönőr, vagy legalábbis annak adták ki magukat. Ők mesélték ezt Lajcsiról, de simán benne van a pakliban, hogy csak nagyzoltak. Én ezt nem tudhatom, hiszen nem látom, mi zajlik a börtön falai mögött - tisztázta a helyzetet a mulatós sztár.