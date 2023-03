Nem lesznek tabuk: Liptai Claudia a meztelen fotóit is kibeszéli – Videó

Woody Allen azt mondta, hogy a szerelem olyan, mint a cápa: ha megáll, meghal. A cápa alvás közben is úszik. Én is ilyen vagyok. A hasznosság a lételemem. Nem szégyen megtanulni 49 évesen sem egy új dolgot. Sőt, olyan példa lehet, ami után mások is úgy érzik, ha ez a kis nő is elkezdte, akkor nekem is sikerülhet