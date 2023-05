Liptai Claudia és férje bejelentette, hogy vége

Liptai Claudia nagyon szereti és becsüli férjét, Pataki Ádámot. A Gesztesi Károllyal való házassága mindössze négy évig tartott, 2010-ben ért véget, a színészóriással azonban nagyon jó maradt a viszonya, és megszakadt a szíve, amikor gyermekének édesapja elhunyt. Búcsúlevelet írt neki, és azóta sem tudja teljesen elengedni őt.

Liptai Claudia és Pataki Ádám nagyon boldogok együtt / Fotó: Mate Krisztian

Bár Claudia nagy hangsúlyt fektet karrierjére, és még mindig lendületesen tesz eleget a nézők igényeinek, vállal szerepeket és műsorokat, azért férjét sem hanyagolja el. Mindig hagynak időt egy kis romantikázásnak, nemrégiben pedig ennek céljából Spanyolországba, Barcelonába utaztak. Mindketten nagy rajongói Elton Johnnak, és már alig várták, hogy lássák őt egy koncerten.

Ebből a célból utaztak most Barcelonába. Még 2020 októberére volt jegyük, azonban a COVID és a művész úr betegsége miatt ez elmaradt. Most azonban bepótolták a koncertet, Claudiáék pedig azonnal bepakoltak és indultak, hogy láthassák (és persze hallhassák) őt. A pár nagyon jól érezte magát Barcelonában, számos élménnyel gazdagodtak, most azonban eljött a búcsú ideje. Egy közös fotóval jelentették be, hogy vége, útjuk véget ért, haza kell jönniük, mert várja őket a munka. Arról is izgatottan számolt be, hogy a következő előadása Gödöllőn lesz, ami azért nagyon különleges, mert most először fogja látni Ádám a műsort. Eddig ezt nem engedte neki, de természetesen róla is beszélni fog.

