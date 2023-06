"Kicsit vitáztunk, aztán megbeszéltük" - Lékai-Kiss Ramóna elárulta, milyen a kapcsolata a férjével

Különleges évfordulót ünnepelt Lékai-Kiss Ramóna és férje, Lékai Máté! A szerelmesek négy évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent, amit máig életük legjobb döntésének tartanak. Ez idő alatt persze az ő életük sem volt fenékig tejfel, jó pár nehézséggel meg kellett birkózniuk, arról nem is beszélve, hogy bizony náluk is akadnak mosolyszünetek. Van, hogy éppen az évfordulójukon...

Fotó: Móricz István

Negyedik házassági évfordulóját ünnepelte Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté

– A kedvenc esküvői képünkkel kívánok neked boldog 4. házassági évfordulót! Csak annyit szeretnék, hogy a szövetségünk legyen olyan erős, mint ahogy szorítjuk egymást ezen a képen! Amúgy a mai nap is jó volt veled, kicsit vitáztunk, aztán megbeszéltük, aztán nevettünk aztán... Szóval minden ment a maga útján. Szeretlek! – írta az Instagram-oldalán Rami, aki egyébként sosem titkolta, hogy akadtak a kapcsolatukban nehézségek. Azonban ezeket mindig sikerült megoldaniuk, ezért is ennyire példaértékű a kapcsolatuk sokak szerint.

A távolsághoz nehéz hozzászokni

Talán az egyik legtöbbet emlegetett nehézség Rami és Máté kapcsolatában az a távolság, amit a kézilabdázó karrierje megkövetel. A külföldi és a vidéki meccsek alkalmával mindig búcsút kellett inteniük egymásnak hol több, hol kevesebb időre. Bár valamennyire hozzászoktak a helyzethez, mindig fájdalmas a búcsú.

– A külföldi és a vidéki meccsek miatt maximum 2-3 napig van távol Máté. Persze más, amikor edzőtáborba mennek, vagy Világbajnokságra, vagy Európa Bajnokságra, ami egy-két, akár három hetet is igénybe vehet. Érzelmileg furcsa kettősség van bennem, hiszen az lenne a jó, ha itthon lenne, miközben persze rendkívül boldog vagyok, hogy képviseli Magyarországot. A kisfiunknál megint más, hiszen amióta megszületett, így szocializálódott, ebbe szokott bele. Mégis nagyon hiányzik neki az apukája, de ezt is tudjuk orvosolni. Igyekszünk naponta háromszor-négyszer videótelefonon beszélgetni. Noénak mindig őszintén elmondjuk, hogy apa kézilabdázik, most a válogatottnál van, és a hazánkat képviseli. Megbeszéljük, mikor nézzük a tévében, ettől függetlenül volt már egy-két könnycseppünk mind Máté, mind pedig Noé részéről. Ezek mindig nagyon szívszaggató pillanatok. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem várjuk, hogy hazaérjen, közben pedig furcsa módon azért drukkolunk, minél később lássuk Mátét, hiszen ez azt jelenti, hogy sikeresen versenyeznek – mesélte Rami korábban a Borsnak.