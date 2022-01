Lékai-Kiss Ramóna: A távolsághoz nem lehet hozzászokni

Január 13-án kezdődött Budapesten a férfi kézilabda-Európa-bajnokság. A válogatottban Lékai-Kiss Ramóna férje, a profi kézilabdázó Lékai Máté is versenyzik, így most néhány hétre el kellett búcsúznia családjától. Rami lapunknak elárulta, hogyan éli meg ezeket az időszakokat.

Ehhez a helyzethez az elmúlt évek folyamán megpróbáltunk hozzászokni, azonban a távolsághoz nem lehet igazán, de természetesen elfogadtuk ezt az életet. Nagyon büszkék vagyunk Mátéra, boldogok vagyunk, hogy Magyarországot képviselheti 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokságon. Ráadásul Budapesten, húszezer ember előtt versenyzik, nekünk, a családjának lehetőségünk van a lelátóról szurkolni egy ilyen nagy eseményen – kezdte lapunknak.

Idén a lelátón szurkol férjének a kézilabda Európa Bajnokságon. Fotó: Lékai-Kiss Ramóna Facebook

Rami és Máté három éve alkot egy párt, 2019 januárjában született meg kisfiuk, Noé. A megismerkedésük után hamar kialakult a rutinjuk, hogy ezen időszakokban a feladatok Ramira hárulnak.

– A külföldi és a vidéki meccsek miatt maximum 2-3 napig van távol Máté. Persze más, amikor edzőtáborba mennek, vagy Világbajnokságra, vagy mint jelen esetben Európa Bajnokságra, ami egy-két, akár három hetet is igénybe vehet. Érzelmileg furcsa kettősség van bennem, hiszen az lenne a jó, ha itthon lenne, miközben persze rendkívül boldog vagyok, hogy képviseli Magyarországot. A kisfiunknál megint más, hiszen amióta megszületett, így szocializálódott, ebbe szokott bele. Mégis nagyon hiányzik neki az apukája, de ezt is tudjuk orvosolni. Igyekszünk naponta háromszor-négyszer videótelefonon beszélgetni. Noénak mindig őszintén elmondjuk, hogy apa kézilabdázik, most a válogatottnál van, és a hazánkat képviseli. Megbeszéljük, mikor nézzük a tévében, ettől függetlenül volt már egy-két könnycseppünk mind Máté, mind pedig Noé részéről. Ezek mindig nagyon szívszaggató pillanatok. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem várjuk, hogy hazaérjen, közben pedig furcsa módon azért drukkolunk, minél később lássuk Mátét, hiszen ez azt jelenti, hogy sikeresen versenyeznek – mesélte Rami, majd hozzátette, sajnos a koronavírus járvány miatt most nincs lehetőség, hogy személyesen is találkozzanak.

– Egy sokkal jobban kivitelezhetőbb helyzet lehetne, ha nem lenne világjárvány. Most az a legfontosabb, hogy a fiúk odabent még véletlenül sem fertőződjenek meg. Nem kockáztathatjuk az egészségüket, ezért idén csak a lelátóról integethetünk neki – mondta érdeklődésünkre.

Rami és férje három éve alkot egy párt. Fotó: Lékai-Kiss Ramóna Facebook

Rami rendkívül elfoglalt, de abban a szerencsés helyzetben van, hogy az esetek többségében ő osztja be az idejét.

A munkám jelentős részében tudom befolyásolni, mikor dolgozom. Fel tudunk készülni a januárra, mert minden évben ilyenkor vannak az Európa- és világbajnokságok. Természetesen ilyenkor Mátéé a főszerep. Mindig igyekszünk támogatni egymást, hiszen azon kívül, hogy szülők és házastársak vagyunk, a munka is az életünk része. A családunk, a nagyszülők, a nagynénik, nagybácsik is szívesen állnak rendelkezésünkre – mesélte Rami, akinek lelkileg persze kicsit megterhelő, amikor férje távol van otthonuktól, de a rutinnak köszönhetően könnyebben "vészeli" át ezeket a napokat.

– Nem csak ilyenkor, hanem általában az élet minden területén igaz rám, hogy amikor „helyzet van, amit meg kell oldani”, nagyon benne vagyok, szívvel-lélekkel csinálom, amikor pedig a végére érünk, kieresztem a gőzt, pityergek egy jót, de már Máté nyakában, persze ezek már a boldogság könnycseppjei – mondta mosolyogva Rami.

A Sztárban Sztár zsűrijében kapott feladatot

A napokban jelentette a be a TV2, tavasszal, immár nyolcadik alkalommal indul a Sztárban sztár. Kökény Attila, Papp Szabi és Makranczi Zalán mellett, Lékai-Kiss Ramóna tölti be idén a zsűri szerepet. Rami alig várja, hogy megkezdődjön a show.

– Azzal, hogy a TV2 felkért erre a feladatra, egy nagy vágyam teljesült, mert régóta szerettem volna magam kipróbálni zsűriként. Az én feladatom pontosan az, mint egy nézőnek – annak ellenére, hogy színésznőként, műsorvezetőként rengeteg nagy show-ban megfordultam, a színpadon pedig számos prózai és musical darabban szerepeltem –, elsősorban élvezni szeretném a produkciókat. Az, hogy egy-egy hang a helyén van-e, nem az én tisztem megítélni. Nekem az a feladatom, hogy elmondjam, mit gondoltam a produkcióról, azt átadni, ami tévénézőként a képernyő előtt is megfogalmazódna bennem – mesélte a TV2 sztárja.