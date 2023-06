Kémfilmekbe illő jelenet: Polgár Tündét bezárták a méregdrága Rolls-Royce kipárnázott csomagtartójába

Polgár Tünde és Polgár Árpi kémfilmbe illő jelenetet vett kamerára. Úgynevezett túlélési továbbképzést tart Árpi, és ebből kifolyólag bezárta kedvesét, Tündét a méregdrága, lenyitható tetejű Rolls-Royce kocsijuk csomagtartójába. Megmutatták, hogyan lehet könnyen kiszabadulni, ha elrabolnak egy ilyen kocsival.

Polgár Árpi a luxusautója csomagtartójában - Fotó: Facebook

A rablás

A Polgár család TikTok oldalára felkerült egy videó, amiben Tünde be is avat az első pillanatban minket, hogy a csomagtartóban fekszik, de nem is akármilyen indokkal...

– Bent vagyok a csomagtartóban, Árpi szerint szükséges nekem egy ilyen túlélési képzés, hogy meg tudjak menekülni, ha elrabolnak – mondta a videó kezdetén Tünde, majd Árpi megkérdezi, hogy jól van-e, elköszön tőle és bezárja a csomagtartót egy határozott mozdulattal. Tünde ugyan még visszakérdez, hogy szükséges-e ez, de Árpi egyből át is veszi a szót:

De jó érzés gyerekek bezárni az asszonyt

– kezdte az üzletember, aki nemrégiben vásárolt egy közel 200 millió forintos órát, majd folytatta.

– Ilyenkor nincsen semmi baj vele. Beülök a kocsiba és szépen megyek haza – fogalmazott.

Polgár Tünde és férje Árpi nagyszerű videós tartalmakat gyárt - Fotó: Máté Krisztián

Szabadulás

Tünde nem is habozott sokat, meg is mutatta a szabadulással járó megoldást. Egy zöld, világító gombot mutatott az autó kipárnázott csomagtartójában, aminek a felhúzásával egyből ki is nyílik a csomagtartó. Polgár Tünde James Bondínához hasonlította magát, majd miután kiszabadult, azonnal felhánytorgatta kérdését Árpinak:

– De ezt, hogy kell csinálni menet közben? Értem én, hogy kapok ilyen kiképzést, de ha tényleg elrabolnak, mit csinálok? – kérte számon Tünde Árpit, aki azonnal válaszolt is.

– Akik elrabolnak, azok is megállnak valamikor tankolni, vagy enni-inni és lehet nem tudják, hogy ilyen csomagtartójuk van.

A közönség imádja

Ugyan a Polgár család közönsége imádja a famíliát, ez ennél a videónál sem alakult másképp. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptak. Vicces vagy csak szimplán szimpátiát kifejező reakciók. Valaki ezt írta például:

– Én örülnék, ha Rolls Royceal rabolnának el – jegyezte meg viccesen egy néző, míg egy másik kitért arra, hogy mennyire szimpatikus neki Árpi.

– Hatalmas figura! – jegyezte meg röviden, de lényegretörően.