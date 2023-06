Így partiztak a celebek a JOY-gálán, ahol a dresszkód a flitter volt – Fotók!

Hetedik alkalommal is összegyűltek az online világ legnagyobb hatású csillagai a JOY Social Media Award gáláján. A közönség és a szakmai zsűri döntésének köszönhetően a díjazottak közt szerepel többek között Tóth Andi, Lakatos Levente, Szabados Ági, és Sydney van den Bosch is. Idén először #TikTokTanár kategória is szerepelt a kiírásban – itt Marik Laura győzelmét szavazták meg a netezők. A dresscode „glitter touch", azaz flitteres volt.

Így csillogtak kedvenc celebeink

A #hallgasshazait kategóriában Nagy Bogi, DJ Yamina és Schoblocher Barbara ellenében az énekléstől visszavonuló Tóth Andi került ki győztesen. Köszönőbeszédében leszögezte, ettől még nem fog visszatérni.

Tóth Andit választották a legjobb hazai énekesnőnek. Fotó: Nagy Zoltán

Nagy Bogi és vőlegénye gőzerővel készül a szeptemberi esküvőjükre, partizni azért eljöttek. Fotó: Nagy Zoltán

Opitz Barbi is az énekesnők táborát erősítette, párja, Albert szintén zenész karrierre vágyik. Fotó: Nagy Zoltán

Az olvasók a legjobb műsorvezetőpárról is szavaztak, sokak meglepetésére Erős Antónia és Szellő István lett a győztes. Így nem következett be az, amitől a netezők előre tartottak. A jelöltek között volt ugyanis Szabó Zsófi és Miller Dávid párosa is. Sokan visszásnak érezték már a jelölést is, tekintve, hogy Zsófi nemrég csúnyán beszólt Dávidnak.

Majka és Pápai Joci a tőlük megszokott lazasággal és magabiztossággal érkezett a gálára, ám díj nélkül távoztak. Fotó: Nagy Zoltán

A legjobb műsorvezetői címre Nagy Réka is pályázott, de végül a színpadon nem mutathatta meg különleges, sokat mutató ruháját. Fotó: Nagy Zoltán

A #példakép kategóriát a TV2 sztárja, Sydney van den Bosch nyerte el.

A csinos feleség szólóban érkezett. Fotó: Nagy Zoltán

Emese is egyedül érkezett a bulira, de ez nem gátolta abban, hogy jól érezze magát csillogós szettjében. Fotó: Nagy Zoltán

Egyre több híresség népszerűsíti a sportokat, a fitneszt, az egészséges életmódot. A #joyfitt kategóriában olyan példaértekű sportolók küzdöttek meg egymással mint a Exatlon két sztárja, Kőnig Anna és Somhegyi Krisztián, de Rubint Rella és Toppler Dorina is versenybe szállt. Végül a műugró Krisztián került ki győztesen, barátnője nem is lehetett volna büszkébb.

Krisztián nemcsak műugróként zsebelt be díjakat: nemrég párjával, Vikivel megnyerték a Párharc című TV2-es műsort, Krisztián pedig most fittsége miatt lett díjazott. Fotó: Nagy Zoltán