Ismétli magát a történelem: újra összecsap az Exatlon két sztárja

Alig egy hónapja hét, mindenre elszánt sztárpár vágott neki a Párharc műsorának, mit sem sejtve arról, milyen emberfeletti küzdelem vár rájuk. A hírességek ugyanis szembesültek a legnagyobb félelmeikkel, feszegették a határaikat és próbáltak az előnyükre taktikázni. Van, akinek sikerült, s van, aki kevésbé volt szerencsés, ám mindannyiukról elmondható, hogy erejükön felül teljesítettek. A döntőben azonban csak a két legjobb páros állhat: Mischinger Péter és Juci, illetve Somhegyi Krisztián és Viczián Viki.

Az Exatlon után új esélyt kapott Somhegyi Krisztián és Mischinger Péter Fotó: TV2

A múlt ismétli önmagát

A páros férfi tagjai nem először kerültek ilyen helyzetbe, ugyanis az Exatlon All Star alkalmával már többször is farkasszemet néztek egymással. Míg Somhegyi Krisztián a Bajnokok csapatát erősítette, addig Vesti a Kihívók színeiben bizonyította rátermettségét. Bár akkor egyiküknek sem sikerült a végső győzelem, most mindketten új lehetőséget kaptak.

– Mindenképpen különös szituáció lépett fel, hiszen Krisszel nem először kerültünk ilyen helyzetbe. Dominikán jó párszor futottunk egymás ellen, de végül mindketten lemaradtunk a dobogóról... Ettől függetlenül más elánnal álltunk most a döntőben, nem tudnám az Exatlonhoz hasonlítani, tekintve, hogy ott nem jutottam el idáig, illetve az teljesen másfajta küzdelem volt – kezdte a Borsnak Vesti.

Mi Jucival nagyon élveztük ezt a versenyt, és ez egyben egy visszaigazolás is volt a kapcsolatunknak.

Amikor már a döntőbe jutottunk, éreztünk egy megnyugvást is, hiszen az elsődleges célunkat ezzel elértük, de közben vérszemet is kaptunk. Összességében viszont én nagyon büszke vagyok magunkra, de főleg Jucira, hogy együtt végigmentünk ezen az úton, amit kijelöltünk magunknak – tette hozzá az egykori Kihívó. Pénteken pedig fény derül arra is, sikerül-e feltennie azt a bizonyos pontot az i-re, és az Exatlon után a Párharcban felállhat-e a képzeletbeli dobogó felső fokára.