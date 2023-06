Hoppá, ezzel töltötte a hétvégét Gáspár Laci

Bár az időjárás mostanában elmarad a júniusban várttól, Gáspár Lacit ez sem tartotta vissza attól, hogy egy kicsit kimozduljon, és ne a négy fal között töltse a hétvégét. A népszerű énekes fogta magát, és meg sem állt a kellemes hangulatú Római-partig.

Laci, aki egyébként hétfőn ünnepli a születésnapját, az Instagramon is bejelentkezett egy teraszról, ahol elkortyolt egy pohár hideg üdítőt.

Gáspár Laci kikapcsolódott egy kicsit Fotó: Bors

Az énekestől egyébként nem áll távol a vendéglátás, 2016-ban például átvette egy kecskeméti bisztró vezetését, amikor vendéglősnek állt. Maga állította össze a menüt, ellenőrizte a személyzetet, és természetesen zenélt is a vendégeknek, hiszen a vérében van a muzsika.

Balhéba keveredett egy szórakozóhelyen

Bár az elmúlt hétvége nyugalmasan telt Laci számára, nem minden napja ilyen kiegyensúlyozott, tavaly augusztusban ugyanis balhéba keveredett az egyik balatonfüredi klubban, a botrányról készült videó pedig a Reddit nevű közösségi oldalra is felkerült. A felvételen az látszik és hallatszik, hogy Laci torka szakadtából azt üvölti valakinek, hogy ne szórakozzanak a feleségével, illetve az látszik, hogy élő Instagram-videót indít, miközben azt ordítja, hogy „Most mondjad, tesó! Élőben mondod, 350 ezer néző néz. Most mondjad, ba**meg!”

A Bors tavaly nyáron elérte a szórakozóhelyet, akik így reagáltak a történtekre:

- Szórakozóhelyünk mint mindig, szombaton is 4-kor zárt. Nem Gáspár úr az első, aki ezt nehezményezi a vendégeink közül, de mondhatni eddig ő kezelte legrosszabbul ezt a helyzetet. Szokás szerint megkértük a még bent maradt vendégeket, legyenek kedvesek távozni. Laci nem akart menni még a feleségével, és úgy emlékszem, 1-2 emberrel a pultnál ülve elengedte a füle mellett a kérést. A pultos fiú még háromszor megkérte, mire ő felcsattant és elkezdte kioktatni, hogy a pult belső oldalán neki mi a dolga és mit is képzel magáról… A felesége végig mondta neki, hogy menjenek, próbálta elrángatni. Erre kétszer is úgy meglökte, hogy azt hittük, elvágódik, úgyhogy a rádióban említett lila foltok a karján azok magától Lacitól vannak. Niki már annyira ki volt rá, hogy azt kiabálta; „én Isten lánya vagyok, te nem beszélhetsz így velem” – tette hozzá, majd elmondta, hogy is került sor Laci származásának firtatására.

Nos, szerencsére a kedélyek mára lecsillapodtak, és úgy tűnik, Laci múlt hétvégéje kifejezetten nyugodt hangulatban telt.