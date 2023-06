Hatalmas örömhírt jelentett be Kempf Zozo, ennek mindenki örülni fog

Kempf Zozo már az Exatlon előtt is nagy népszerűségnek örvendett, de az igazi országos ismertséget az Exatlon hozta meg számára. A gyulai extrém sportoló 2013-ban első helyezést ért el amatőr street-kategóriában a kölni BMX Világbajnokságon, ami után saját YouTube csatornát indított. A fiatalok hamar rápörögtek a nyaktörő mutatványait, hatalmas ugrásait bemutató videókra. Zozo tudatosan épít mindent az életében, sportkarrierjét is, amiben most újabb nemzetközi megmérettetés előtt áll.

Egy fotóval jelentette be az örömhírt Kempf Zozo Fotó: Instagram

Újra címeres mezt húz magára Kempf Zozo

Az Exatlon második évadában hamar szívébe zárták a nézők a gyulai BMX-est, nem csak a teljesítménye, de mindig vidám hangulata miatt. Végül a Dominikán töltött öt hónap után a Bajnokcsapat legeredményesebb férfi játékosa lett, összesítésben pedig a dobogó harmadik fokára ért fel. De itt nem állt le, mára nem csak elképesztően népszerű influenszer lett, de építi tovább sportkarrierjét is. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban újabb és újabb extrém nehéz új biciklis ugrást mutatott be közösségi oldalain, ugyanis bejutott az Európa Játékokon résztvevő magyar csapatba, 28 sportág 180 versenyzője közé. A sportolók megkapták az új formaruhát, amiben majd versenyeznek és amiben a rendezvényeken megjelennek.

Nagyon izgulok és nagyon motivált vagyok

– kezdte a Borsnak Kempf Zozo. – A világbajnokság után ez az első ennyire komoly nemzetközi megmérettetés számomra. Szeretnék nagyon jól teljesíteni, bizonyítani akarok, rengeteget készültem. Nem titok, célom a 2024-es párizsi olimpia, nagy álom lenne számomra kijutni. Az olimpia az Európa Játékok kisebb próbája. A BMX nemzetközi mezőnyét nagyon jól ismerem, tulajdonképpen mindenkit, már most mondhatom, nagyon erős a verseny, szóval hatalmas öröm lenne címeres mezben egy nagyon jó eredményt elérni!

Fotó: Facebook

A Dancing with The Starsban is ugratott

Kempf Zozo ahová csak teheti, viszi magával BMX-ét. Így például a TV2 táncos showműsorába, ahol Keresztszegi Ramónával indult. A negyedik élő műsorban egy fergeteges BMX tangót mutattak be, ami Zozo ugrásával indult, hatalmas sikert arattak.