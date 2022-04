Kempf Zozo számára véget ért az Exatlon: „Nagyon nehéz volt ez az évad ”

Hatalmas tervekkel érkezett Dominikára az Exatlon All Star évadába Kempf Zozo. A free style bringás saját évadában a végső győzelemre is esélyes volt, de idén nem úgy ment neki a játék, ahogy szerette volna. Ennek ellenére sokáig, egészen az egyéni szakasz kapujáig bent maradt. De mivel a héten a második végjátékot is elvesztették a Bajnokok, párbajra kényszerült.

Ellenfele az a Somhegyi Krisztián volt, akit sokan a végső győzelemre is esélyesnek tartanak. A műugró bajnok végül még úgy is simán aratott győzelmet, hogy Zozo mindkét medálját elhasználta.

Talán annyi hiányérzet maradt bennem, hogy az egyéni szakaszig már nem sikerült eljutnom, de nagyon nehéz volt ez az évad

– kezdte a Borsnak Zozo. – Nagyon jól éreztem magam, szuper volt a csapat, viszont a teljesítményem végül nem volt elég a döntő szakaszhoz. – mondta a párbaj után a Borsnak Zozo. – Teljes mértékben elégedett vagyok, nagyon élveztem a játék utolsó szakaszát. Nagyon sok pontot veszítettünk a végjátékon, így meg is érdemeltük a fiú párbajt. Krisztián sokkal jobb volt, mint én, megérdemelten győzött. Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy kivel fogok párbajozni, próbáltam a legjobb formámat hozni, de ez sajnos nem lett elég. Krisztiánnak dupla annyi medálja volt, de ezt is próbáltam kizárni.

A közönségkedvencet arról is kérdeztük, kit lát esélyesnek a végső győzelemre.

Szerintem bármi megtörténhet, mindenkinek sok esélye van, azon múlik, hogy a döntő napján ki lesz ott leginkább fejben. Én elsőre egy Bálint-Gabi győzelmet mondanék.