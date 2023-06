G.w.M megmutatta az új családtagot - Videó

G.w.M számára egy égből kapott jel volt, hogy szeretné bővíteni a családját, így jött az életébe Jin, a kan cane corso.

– Nagyon szerettem volna egy cane corsót, hónapok óta nézegettem őket. Kiírtam egy posztot, aminek hatására egy kedves hallgatóm jelentkezett, hogy náluk vannak kölykök. Amikor megérkeztem a helyre, beléptem a kutyusokhoz, ő volt az egyetlen, aki azonnal odajött hozzám. Érdekesség, hogy a fotókon amúgy is őt néztem ki, első látásra szerelem volt – mesélte a hot! magazinnak G.w.M.

Jin nagyon szerette a kamerát - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az előadó sosem állt nagy kutyás hírében, sőt, egészen érdekesen vélekedett róluk fiatalkorában, ami elmondása szerint az elmúlt években gyökeresen megváltozott.

– Kiskoromban nagyon féltem a kutyáktól. Aranyosnak gondoltam őket, de csak távolról! Nem kutyás családban nőttem fel, de valahogy eljött ez is, szerintem a harmonikus élet hozta magával. Jin három hónapos kan, de már most óriási, ami furcsa, mert én még most is picinek látom, pedig ha minden igaz, akár 70 kiló is lehet majd, ha megnő. Az elején féltem kimenni vele az utcára, mára ez megváltozott. Ha családi program van, ő is jön velünk, és látom rajta, hogy ő is nagyon élvezi ezeket együttléteket. Próbálom úgy nevelni, hogy inkább kerti kutya legyen.

Óriási az összhang kutya és gazdi között - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A gyerekek között nem lenne jó, ha egy ekkora termetű kutya bent szaladgálna a lakásban.

Inkább a kert és a terasz az övé, de ha nincs otthon senki, egy picit mindig beengedem magamhoz – mesélte az apuka.