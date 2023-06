A Baywatch sztárját vigasztalja a magyar Ken baba

Nemcsak a világsztárok, hazánk celebjei, hírességei is gyakran válnak az emberek céltáblájává, melyhez kiváló felület az internet. Nem kell ahhoz előnytelen fotó, hogy a rosszindulattól mérgezett netezők másokon töltsék ki a haragjukat, mindig találnak valamit, amibe bele tudnak kötni. Az pedig maga a kánaán számukra, ha valakin találnak fogást, és porig tudják alázni akár azért, mert kicsit meghízott, vagy megöregedett, de némi túlzással az is elég, ha épp a haja nem jobbra, hanem balra áll.

Greg a saját bőrén is megtapasztalta, milyen, ha valakit erősen kritizálnak Fotó: Einwiller Gregor

A magyar Ken baba ezt pontosan tudja. Biztosan emlékeznek rá, amikor néhány hónappal ezelőtt egy paparazzi fotósorozat jutott el a szerkesztőségünkhöz, mely az egykori valóságshow-szereplőről készült. A képeken szinte rá sem lehet ismerni, mert elhízott, és nyoma sem volt már régi önmagának. A szőke fiú haja lenőtt, és kapucnival próbálta elkerülni a tekinteteket, nehogy valaki felismerje az utcán.

Egy világsztár is hasonló cipőben jár

Később a Borsnak beszélt elhízásának okáról. Kiderült, hogy súlyos depresszióval küzd, melyhez verbális bántalmazó kapcsolata vezetett. Kapott hideget-meleget az interneten, súlyos szavakkal kritizálták a külsejét, ami rá mégis pozitívan hatott. Összeszedte magát, életmódváltásba kezdett, bizonyítani akarta mindenkinek, újra a régi lesz. Pont ezért érzékeny téma nála, ha valakit nyilvánosan bántanak. Einwiller Gregor régóta rajongója Erika Eleniak-nak, a Baywatch híres, gyönyörű színésznőjének. Egy évvel ezelőtt követte be őt Instagram-oldalán, azóta több alkalommal is beszéltek egymással. A sorozat egykori sztárja felett is eljárt az idő, az 52 éves színésznő meghízott, nincs agyonplasztikázva, vállalja a korát és a külsejét, a hétköznapokban úgy él, mint minden civil ember. A minap egy paparazzi fotó került napvilágra róla, ahogy a kutyáját sétáltatja, cicomamentesen. A bulvárlapok tele vannak a róla készült képekkel, és az eltúlzott szalagcímekkel. A történtek annyira megviselték Erikát, hogy Instáján egy videóban sírva mesélt a történtekről.

A színésznő sírva, videóban beszélt a vele történtekről Fotó: Instagram

„Nem foglalkozom többé a sok bántással”

A magyar Ken baba a Borsnak mesélte el, annyira megérintette az Erika Eleniakkal történtek, mindent elkövetett annak érdekében, hogy megvigasztalja a színésznőt, és ha csak egy kis időre is, de sikerült.

– A Baywatchon nőttem föl, azóta rajongok érte. Amióta váltottunk néhány üzenetet, még jobban megbizonyosodtam arról, hogy egy végtelen szerény, jószívű nő. Nekem nagy dolog, hogy egy ekkora világsztár írt nekem, és követi az oldalamat. A korához képest nagyon jól tartja magát, és ő az élő példa arra, hogy plasztika nélkül, tisztességesen, méltósággal is lehet viselni az öregedést.

Greg is hasonlóképpen járt néhány hónappal ezelőtt, amikor paparazzi fotók készültek róla Fotó: Instagram

Mikor megláttam, hogy sírva beszél a vele történtekről, nagyon megérintett. Hiszen néhány hónappal ezelőtt én is így jártam.

Megírtam neki, hogy ő egy ikon, egy élő legenda, egy csupa szív ember, szeretjük és vele vagyunk. A vigasztaló szavaimra pedig ahogy mindig, most is nagyon kedvesen reagált: megköszönte és hozzátette, hogy csodálatos embernek tart – mesélte kollégánknak Greg.

Néhány hónappal ezelőtt még túlsúlyosan fotózták le Greget az utcán. A képsorozat ösztönzőleg hatott rá, azóta életmódot váltott és lefogyott Fotó: Bors

Az okos ember mások hibájából tanul, mondja a mondás. A magyar Ken baba mindenesetre tanulságként tekint az esetre, és úgy érzi, ez a pillanat egy újabb fordulópont az életében.

Nem foglalkozom többé a sok bántással, amit szinte naponta kapok. Le fog peregni rólam a negatív és igazságtalan kritika.

Mit érdekel engem egy fotelhuszár, egy megkeseredett ember, amikor egy Erika Eleniak azt írja nekem, hogy tökéletes vagyok – nyilatkozta.