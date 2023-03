Rá sem ismerünk! Így néz ki most a magyar Ken baba - fotók

A magyar Ken babaként ismert Einwiller Gregor szinte megszűnt létezni az utóbbi időben a közösségi oldalakon. Az egykori valóságshow-sztár tavaly szeptember óta nem posztolt magáról, aggasztó viselkedése pedig többeknek is szemet szúrt. A miértekre most egy szemfüles olvasó adta meg a választ, aki több fotót is készített a fiatal férfiről. Láthatóan Greg súlyos problémával küzd, hiszen csak árnyéka önmagának: nagyon meghízott, eltűnt a szőke haja, és lehajtott fejjel közlekedik az utcán, remélve, hogy senki nem ismeri fel.

Ezúttal azonban nem volt szerencséje...

Hónapok óta ettől félek, hogy valaki felismer és lefotóz. Korábban is jeleztem nemtetszésemet, ha ilyet tapasztaltam, de ez most felháborít. Senkinek semmi köze hozzá, hogy nézek ki

– kezdte feldúltan Greg, aki azonnal bontotta is a vonalat, nem sokkal később viszont már higgadtan mesélt élete egyik legnehezebb helyzetéről. Mint kiderült, hónapok óta súlyos problémákkal küzd.

– Óriási a baj, nem véletlenül tűntem el! Fájó napokat élek, mély depresszióval küzdök. Csak akkor mozdulok ki, ha muszáj, a négy fal rabja vagyok. Ha emberek közé kell mennem, pánikrohamot kapok. Gyomorgörccsel és gombóccal a torkomban lépek ki az utcára. A legsötétebb gondolatok is megfordultak már a fejemben. Sokszor azt érzem, jobb lenne nem élni. Nem volt könnyű elhessegetni a fejemből, mert hívő emberként az öngyilkosság elítélendő számomra, pont ezért szörnyű szembesülnöm a gondolataimmal – vallotta be a Ken babaként megismert tévésztár, aki könnyeivel küzdve mesélte el a történetét...

Nem kéri szakember segítségét

Az egykori valóságshow-sztár helyzetét az sem könnyíti meg, hogy családjától is távol van. Greg nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt költözött Magyarországra a Vajdaságból, ám a problémáit meg sem említette a szeretteinek.

– A családom külföldön él, egyedül vagyok Magyarországon. Nem tudok anyukámhoz átszaladni, átölelni vagy kisírni neki a bánatomat, pedig biztosan könnyebb lenne. Nem akartam rájuk ijeszteni, ezért nincsenek tisztában az állapotommal. Mindig ügyelek arra, hogy mosolygós emoji-kat küldjek nekik, még ha belül teljesen mást is érzek. Nagyon kevés barátommal tartom a kapcsolatot, ők próbálják tartani bennem a lelket. Nincs könnyű dolguk, mert őket sem engedem közel magamhoz – mesélte. Bár állapota azt kívánná, hogy orvoshoz forduljon, ő inkább egymaga szeretné megoldani a problémáit. Holott már annyira mélypontra került, hogy csak éjszaka hajlandó dolgozni a munkahelyén, arról nem is beszélve, hogy taxival jár dolgozni, hogy véletlenül se ismerhessék fel az utcán.

Nem kértem szakember segítségét. Lehet, hogy így nehezebb, de hiszem, hogy hosszú távon eredményesebb, ha egyedül teszem meg ezt az utat. Soha nem gondoltam volna, hogy valaha idáig jutok, magamnak is rémisztő ez a helyzet, és senki nem ilyennek ismert meg

– mondta könnyeivel küszködve Greg.

Greg bevallása szerint a lelki problémái miatt bánatevő lett

Bánatevő lett

Nem ez az első alkalom, hogy felszaladtak rá a kilók, ám mint mondja: ilyen súlyfeleslege még sosem volt. Szeretne is ellene tenni, azonban először a lelki problémáit kell orvosolnia.

– Igaz a mondás, épp testben ép lélek, de mielőtt bármit is teszek, bent kell helyre tennem magam. Tudom, hogy képes vagyok rá, tavaly tavasszal három hónap alatt csaknem 15 kilót sikerült lefogynom, rendszeresen jártam edzeni és az segített. Most sem egy nap alatt híztam el, pontosan tudom, hogy a sok édesség és a rengeteg kóla okozta, bánatevő lettem, és ez fél éve tart. Viszont most jutottam el oda, hogy annyira zavaróan torzultam el, hogy már a vonásaim is eltűntek. A fejem akkora, mint egy luftballon – válaszolta a Ripost érdeklődésére.