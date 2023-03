A magyar Ken baba: Verbális bántalmazásban éltem

Ahogy azt a napokban elsőként lapunk írta meg, Einwiller Gregor, a magyar Ken babaként elhíresült fiatal férfi komoly depresszióval, pánikrohamokkal küzd, ennek következtében meghízott, ami tovább súlyosbítja lelki problémáját. Állapota miatt a lakása rabjává vált, utcára is csak akkor megy, ha nagyon muszáj. A lapunkhoz eljutott lesifotók egyelőre csak rontottak a helyzeten, a korábban önmagára igen hiú Gregnek szembesülnie kellett megváltozott külsejével.

Az egykori valóságshow-sztár a Borsnak azt is elárulta, még az öngyilkosság is megfordult a fejében. Barátait eltolta magától, akik mindent megtennének érte, hogy ebből a helyzetből kirángassák. Bár nagy a baj, úgy döntött, nem kér az orvosi segítségből, mert tisztában van vele, neki kell szembeszállnia a démonjaival. Burkolt utalást tett arra, pontosan tudja, nála mi volt a kiváltó oka a depressziónak, ezért nem fordul szakemberhez.

Greg lelki problémái elhízáshoz vezettek (Fotó: Bors olvasói fotó)

Élete legsötétebb titkairól beszélt

A magyar Ken baba története már idáig is megrázó, sokakban kelt együttérzést. Most lapunknak őszintén mesélt arról, hogy mikor kezdett igazán lefelé csúszni azon a bizonyos lejtőn. Hosszú ideig bántalmazó kapcsolatban élt, és mindezt azért mondja el, mert ha az ő esetéből akár csak egy ember tanult – de legalábbis belátja, hogy hasonló helyzetben van –, már volt értelme élete legsötétebb titkaiba is beavatni mindenkit, még azokat is, akik valaha ujjal mutogattak rá külseje és nem mindennapi egyénisége miatt.

Borzasztóan nehéz erről beszélni, de hiszem, tudok másoknak segíteni, és remélem, hogy ha mindezt kimondom magamból, én is el tudok indulni a gyógyulás útján

– kezdte megtörten a fiatal férfi.

– Azt szokták mondani, hogy „A szerelem öl, butít és nyomorba dönt.” Ehhez hozzátenném: vakít is. Sajnos én is ebbe a helyzetbe kerültem. Tavaly decemberben ért véget egy 8,5 éves kapcsolatom, az utolsó évek így utólag visszagondolva kegyetlenek voltak. Aki akkor ismert meg, amikor bekerültem a ValóVilágba, tudta, hiszen nem csináltam titkot belőle, párkapcsolatban éltem. Minden vágyam az volt, hogy bekerüljek a médiába, akkor az sem érdekelt, mit írnak rólam az újságok. Mindenki utált, rengeteget bántottak, mert nem ismertek. A családom, a barátaim és a szerelmem tudta csak, hogy ki vagyok igazán – mesélte Greg.

Csaknem három évet élt romboló kapcsolatban (Fotó: Einwiller Gregor)

„Megrángatott a nyílt utcán”

A kapcsolata akkor kezdett el megromlani, amikor több hónapra beköltözött a luxusvillába.

– A párom egy bizonyos pontig mindenben támogatott. Nagyon ragaszkodtunk egymáshoz, gyakorlatilag teljesen összenőttünk. Utólag rájöttem, nem tudta feldolgozni, amikor négy évvel ezelőtt bekerültem a ValóVilágba, úgy érezte, magára hagytam. Mikor több mint három hónap után kijöttem, minden megváltozott. Megtudtam, hogy megcsalt, amit próbáltam megbocsájtani, de nem sikerült túllépnem rajta. Voltak szabályaink, például, hogy nem fogom ezt felemlegetni, de nem tartottam be. Ekkor durvultak el a dolgok – emlékezett vissza a magyar Ken baba.

– Addig redukált maga alá, amíg elkezdtem tőle függeni, onnantól kezdve bármit megtehetett velem, tudta, nem lesz következménye.

Egy idő után visszaélt ezzel, rengeteget veszekedtünk, megesett, hogy megrángatott a nyílt utcán, lépten nyomon megalázott mások előtt. Szembe mentem miatta az elveimmel, de újra és újra belém rúgott.

Egyszer annyira eldurvult a vitánk, csaknem tettlegességig fajult a dolog közöttünk. Csaknem három évet éltem le vele verbális bántalmazásban. Folyamatos fenyegetésben éltem, hogy szakít velem, mert tudta, ez fájna a legjobban. Toxikus és romboló volt számomra, tönkretette az egómat és az élethez való hozzáállásomat. Megkeseredett ember lettem, miközben régen mindent pozitívan láttam. Folyamatosan azt sugallta, hogy én rossz ember vagyok, egy idő után pedig ezt már el is hittem neki – mesélte.

"Bízom benne, hogy túl tudok lépni mindenen, és újra a régi leszek." Fotó: Einwiller Gregor

„Lehordott mindenféle szerencsétlennek, nyomorultnak”

Ahogy telt az idő, Greg egyre jobban magába fordult, ekkor kezdett el bánatevő lenni, ami végül az elhízásához vezetett. Hiába kapta folyamatosan a bántó szavakat, még mindig nem látta tisztán a helyzetét: súlyos problémák vannak a kapcsolatában. Akkor ébredt rá mindenre, amikor tavaly karácsonykor szerelme végül kidobta.

– Rettenetesen csúnya volt az elválásunk. Gyakorlatilag egy pláza közepén szakított velem.

A szemembe mondta, hogy régóta meg akar tőlem szabadulni. Ez a mondat egy életre az agyamba égett.

Búcsúzóul még lehordott mindenféle szerencsétlennek, nyomorultnak. Tudtam, hogy nagyon nincsenek rendben a dolgok, de egyszerűen nem akartam magamnak sem beismerni. Most pedig már késő, ezeket nem lehet semmissé tenni. Ahogy mondtam, folyamatosan dolgozom, hogy a lelkemet meggyógyítsam, hiszem, hogy képes vagyok rá, és bízom benne, hogy túl tudok lépni mindenen, és újra a régi leszek. Mindenkinek kívánom, hogy szeressétek magatokat, merjetek kilépni a rosszból, ne féljetek attól, hogy egyedül maradtok. Sokkal jobban szeressétek magatokat annál, mintsem egy romboló, toxikus kapcsolatban éljetek – mondta reménykedve lapunknak.