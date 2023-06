Elképesztő lépésre szánta el magát Johnny Depp! Ennek Amber Heard nem fog örülni

Ahogy arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, válásuk utáni botrányok közepette kezdődött meg Johnny Depp és volt felesége Amber Heard között a bírósági per, aminek végén a legendás színész nyert. Depp ezzel több millió dollárhoz jutott volt nejétől a rágalmazási perben, amelyből most 1 millió dollárt felajánlott jótékony célokra.

Egymillió dollárt ajánlott jótékony célokra a színész /Fotó: Consolidated News Pictures / Getty Images

Amber Heardtől összesen 10 millió dolláros jóvátételt nyert Depp, úgyhogy azért maradt még mit a levesbe aprítania, viszont örömteli hír, hogy nem ünneplésre, hanem adakozásra költi a jogosan szerzett pénz egy kis részét. A Metro magazin beszámolója szerint ráadásul kiválasztott 5 különböző segítségnyújtással foglalkozó alapítványt, és nekik egyenlő arányba utalt el 200 ezer dollárt, ami átszámolva kicsivel több mint 68 millió forintnak fele meg.

Ezeket az alapítványokat támogatja Johnny Depp: