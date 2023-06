„Ha egy buli hevében lefekszik mással, nem szakítok” – elhajlási engedélyt kapott Mischinger Péter menyasszonya

Meglepő magánéleti titkot fecsegett ki a kamerák előtt Mischinger Péter párja! Juci a Párharc keddi adásában Somhegyi Krisztián barátnőjével, Viczián Vikivel és DR BRS feleségével, Adrival hármasban beszélgetett, amikor a féltékenységre terelődött a téma. Ekkor Vestator kedvese azonnal rávágta, hogy Péter egyáltalán nem féltékeny, sőt... Még afelett is szemet hunyna, ha megcsalná őt.

Fotó: TV2

Mischinger Péter elhajlási engedélyt adott a párjának

Ez meg van neked engedve, hogy csinálsz, amit akarsz?

– kérdezett rá DR BRS párja azonnal az elhangzottakra, mire Juci egyenes választ adott:

– Nem az, hogy meg van engedve, hanem, hogy ha úgy alakul valami. Annyira nem féltékeny, hogy akkor sem hagyna el, hogy ha megcsalom. Nekem is nagyon fura. Sok-sok időbe került, míg egyáltalán megértettem ezt a gondolkodásmódot. Nekem sem sikerült egyből.

Vesti nem féltékeny típus

A Ripost felkereste Mischinger Pétert, hogy némi magyarázattal szolgáljon menyasszonya kijelentésére. Az egykori Kihívó a lapnak is megerősítette a műsorban elhangzottakat, s mint mondja: sok fájdalom után hozta meg ezt a döntést.

Soha nem voltam féltékeny típus

– kezdte a Ripostnak Mischinger Péter, aki nem tagadja, valóban elhajlási engedélyt adott a menyasszonyának.

– Távol áll tőlem, ami eddig az összes kapcsolatomban problémát jelentett. Amit Juci mondott, igaz! Tudom, ez így kisarkítva nem hangzik jól, nagyon nem. De én ilyen vagyok, ez sok fájdalom utáni döntés! Ha az én szerelmem egy buli hevében lefekszik mással, azért én nem szakítok vele. Voltam már megcsalva, tudom milyen, de már nem bánt. Ha az én kedvesemnek én vagyok a biztos pont az életében, de kikacsint, attól még nem szakítok! Ezt Jucinak is elmondtam a kapcsolatunk elején, eleinte neki is fura volt, de szeret és tudja, hogy én is szeretem! – fogalmazott Vesti.