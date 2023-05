Csak erős idegzetűeknek! Skorpiókkal zárták össze a TV2 sztárjait – Fotók

Szerda este kőkemény feladatokban kell bizonyítaniuk a bátorságukat a Párharc sztárjainak! Ezúttal a Rendhagyó randevú játékában mérkőznek meg a párosok, melynek keretén belül négy randihelyszínen kell bizonyítaniuk a versenyzőknek. Ezek közül az egyik minden várakozásukat felülmúlta, hiszen a legbátrabbakat egy terráriumba zárják, ahol társuk egy pók és négy skorpió lesz. Ha ez még nem volna elég, a versenyzőknek dalra is kell fakadni, közben pedig nyelvvel le kell tekerni egy propellert...

Fotó: TV2

Mischinger Péter megküzdött az elemekkel a Párharc szerdai adásában

Ebben a feladatban most a férfiakon van a sor, hogy megmutassák, mennyire bátrak. Somhegyi Krisztián, Mischinger Péter és DR BRS nagy elszántsággal léptek a tettek mezejére, azonban a "veszélyes" vendégek érkezése nem várt káromkodáshullámot váltott ki belőlük. A sort Vesti kezdte, aki menyasszonyát kérte számon, hogy mégis hová hozta, majd a mindig higgadt Somhegyi Krisztián akadt ki a feladatot látva. DR BRS-t azonban annyira lesokkolta a dolog, hogy képtelen volt kommunikálni a külvilággal, minél előbb szeretett volna túllenni a feladaton...

Ellenben Stohl András rendkívül szórakoztatónak tartotta, ahogy a fiúk minden erejükkel azon voltak, hogy Csonka András Ding-dong-ját előadják. Ha kíváncsi vagy, hogyan teljesítenek a párosok a rendhagyó feladatokban, akkor 21:40-kor feltétlenül kapcsolj a TV2-re!

Mischinger és a pókok

Talán még mindenki emlékszik arra a feladatra, melyben Kósa L. Rita és Mischinger Péter közelebbi viszonyba került pár "félelmetesebb" állattal. Egészen pontosan a játékosoknak szájba kell venni 1-1 percre egy csótányt, egy király siklót és egy rózsaszín papucsos madárpókot. Utóbbi nyolclábú annyira élvezte a forgatást, hogy még a szereplőkbe is belekóstolt, véresre harapta Mischingert és Ritát is, ami Stohl Andrásnál és a többi játékosnál is kiverte a biztosítékot.

– Alapvetően nem félek egyetlen állattól sem, de megmondom őszintén, amikor a számba kellett venni a madárpókot, kicsit megrökönyödtem. Egyből Ritára néztem, hogy neki mi a reakciója, majd konstatáltam, hogy hasonló gondolatok játszódhatnak le benne is. Végül aztán erőt vettem magamon, és próbáltam nem arra figyelni, hogy egy pókot tartok a számban. Ez egészen addig működött, amíg nem kezdte el harapdálni az ajkamat – mondta a Borsnak Péter, akit olyannyira megharapott a pók, hogy a szája vérezni kezdett. Vajon ezúttal megússza a közelebbi találkozást Péter?