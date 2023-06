Ebben látja a jövőjét Schobert Lara

Rubint Réka és lánya, Lara a vasárnap megrendezésre kerülő Smart Sport Expo és Fitness Fesztiválon tartott edzést a rajongóik nagy örömére. A színpadra lépés előtt Schobert Norbi lánya a Ripostnak mesélt nagyratörő álmairól, melyet hamarosan megvalósít.

Rubint Réka lánya izgatottan várta, hogy elkezdődjön az edzés (Fotó: Máté Krisztián)

Lara nagyon szereti az édesanyjával közösen tartott órákat, ám elárulta, hamarosan eljön a pillanat, amikor egyedül koordinálhatja a mozdulatsorokat.

Most csinálom az edzői képzést, viszont egyelőre gyakorlatként tarthatok órákat. Egyébként pont holnap lesz az első ilyen gyakorlati órám!

- árulta el izgatottan Schobert Norbi lánya a Ripostnak.

Lara boldog, amiért édesanyjával együtt léphetett színpadra (Fotó: Máté Krisztián)

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy valaki, aki a gyermekkorától kezdve a szülei által megálmodott életstílusban nevelkedik arra vágyik, hogy felnőttként ő maga is ezt a karriert fussa be. A fitneszguru és felesége igazán szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen nem csak az őt követő emberek hanem a lányuk is nagyra becsüli azt, amit az elmúlt évtizedekben letettek az asztalra. Olyannyira, hogy Lara eldöntötte, a nyomdokaikba lép. Norbi és Réka igencsak magasra tették a mércét, ezért az emberek talán kimondatlanul is sokat várnak el Larától, hiszen úgy vannak vele, örökölte a szülei tehetségét és magától értetődő, hogy maximális teljesítményt nyújt.

Úgy gondolom, nem várják el tőlem ugyanazt, mint anyától, mert ő Rubint Réka én pedig Lara vagyok.

Nem azt mondom, hogy valami teljesen mást szeretnék adni az embereknek, viszont én egy külön személyiség vagyok. Ha valaki szeret, azt boldogan konstatálom, aki pedig nem, az majd másik edzőt választ - mondta Lara és hozzátette, teljes mértékben ebben látja a jövőjét.