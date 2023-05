Alekosz öccse újra lecsapott: még mindig várja, hogy Schobert Lara randira hívja

Lara kiélvezi a szingliséget:

„Én mindig abban hiszek, hogy ez hirtelen, váratlanul csöppen be egy ember életébe. Szerintem annál jobb, minél váratlanabb. Úgy gondolom, az ember tanuljon meg egyedül is boldog lenni, mert csak akkor tudja a másik fél is azzá tenni. Nyilván vágyom kapcsolata úgy, ahogyan mindenki más is vágyik, de halálosan jól elvagyok egyedül” − fogalmazott nemrég.