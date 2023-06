Még mindig nem mondták ki Demcsák Zsuzsa válását?

Demcsák Zsuzsa érzései még koránt sem hűltek ki, pedig már tavaly októberben kimondták: kapcsolatuk három év boldogság után zátonyra futott, mivel Krishant a munkája vissza szólította szülőföldjére, a távoli Indiába. Persze sokan reagáltak vészmadárként a kapcsolatuk hírére, ami 2019-ben, az Ázsia Expressz forgatásán indult. A szerelmesek még ott örök hűséget fogadtak egymásnak egy helyi szertartás keretében, majd Krishan követte szerelmét Magyarországra és végül hivatalosan is összeházasodtak. Bár kapcsolatuk a külvilág felé véget ért és 6000 kilométer választja el őket egymástól, Demcsák Zsuzsa nemrég a hot! magazinnak beismerte, egyelőre képtelen nyitni a férfiak felé, mi több napi szinten beszél is a férfival telefonon.

Szerelmük az égben köttetett és talán nem is ért véget sosem Fotó: TV2

Válásról ráadásul azóta sem esett szó, sőt a műsorvezető a fent említett interjúban is kikerülte az erre vonatkozó kérdést.

- Szerelemmel most nem foglalkozom. Nincs még nyitva a szívem. Krishan emberileg magasra tette a lécet, nehezen tudom elképzelni, hogy valaki ezt megugraná. Tudom, hogy a továbblépésre kellene gondolni, hiszen senki nem akar egyedül maradni, egyedül megöregedni, de ettől egyelőre nem félek. Lelkileg én még mindig kötve vagyok. Nagyon szeretjük és tiszteljük egymást, szinte mindennap beszélünk. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de most ez a szakmai teremtő fázis van, ez tesz boldoggá - mondta márciusban Demcsák Zsuzsa, akinek szavaiból akár arra is következtethetünk, hogy nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy valamikor a távoli jövőben újraépítsék kapcsolatukat Krishannal.

Árulkodó jelek és mondatok sugallják, hogy ennek a szerelemnek még lehet jövője Fotó: Ripost

Erre utal a műsorvezetőhöz közelálló informátor is, aki nem gondolja, hogy az indiai férfi és a műsorvezető hivatalosan elváltak volna.

- Zsuzsa sokat beszél Krishanról és Krishannal.

Arról azonban sosem hallottam, hogy bármelyikük is beadta volna a válókeresetet.

Ettől még persze megtehették, de valamiért mégis úgy gondolom, hogy hivatalosan ők még házasok. Ha bármelyikük nagyon erőltetné a dolgot, lenne lehetőségük úgy is megszüntetni a házasságukat, hogy Krishan az interneten keresztül bejelentkezik a tárgyalásra, szóval e tekintetben a távolság sem lehet akadály - mondta a Ripostnak az informátor, akinek szavaival egybecsengenek Krishan Dangwal közösségi felületei, melyeken a történtek ellenére is Demcsák Zsuzsa szerepel a profil és háttérképeken, illetve minden közös posztjuk érintetlen maradt.