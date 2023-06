„Nehéz, hogy egyszerre vagyok apa és anya” – Demcsák Zsuzsa életében új szakasz kezdődik – Videó

Demcsák Zsuzsa szerdán a Mokka vendége volt, a műsorban elmondta, hogy gyerekei ébresztették rá arra, hogy az élet véges, ezért nehéz időkön megy most keresztül. A tévés fia már 18 éves, lánya is hamarosan nagykorú lesz, pár nap múlva ünnepli majd a 17. születésnapját. Éppen ezért az édesanyának kezd nem minden csak a gyerekek körül forogni.

Fotó: TV2

Néha már csak ilyen kiszolgálószemélyzetnek érzem magam

– mondta a műsorvezető, majd hozzátette, hogy ha éppen arra van szükségük, akkor ATM-ként, taxisként, takarítóként, de akár lelki társként is szolgál a gyerekeinek. Demcsák Zsuzsa emellett elmondta, hogy mindkét gyereknek megvan már a saját élete, azonban nehéz számára az elengedés.

Mi nagyon sokat beszélhetünk, nagyon együtt vagyunk. Ez a hármas szimbiózis, ami nekünk van, az tényleg nagyon erős. De amikor megjelentek a szerelmek az ő életükben, főleg a kislányomnál, az nekem nagyon nehéz történet volt

– mesélte a tévés. Az első szerelmek megjelenésével kapcsolatban bevallotta, hogy kettős mércét is alkalmaz gyermekeivel szemben, ugyanis lányát sokkal jobban félti.

Nehéz, hogy egyszerre vagyok apa és anya

– mondta Demcsák Zsuzsa. A műsorvezető arról is mesélt rájött, hogy hagynia kell gyerekeinek, hogy maguk tapasztalják meg a jót és a rosszat is. Emellett elmondta, hogy miután már a fiának és a lányának is megvan a saját élete magára is többet koncentrál: jelenleg kommunikációs tréningeket tart, és érzi, lassan ki kell alakulnia, hogy újra egy önálló, magánélettel rendelkező nő legyen.

Amikor kirepülnek a gyerekek, akkor jövünk rá, hogy a mi életünk azért véges

– mesélte, majd hozzátette, ezt az időt kell tartalmasan és minőségi módon eltölteni.