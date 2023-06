Cuki: így ültet fát Rúzsa Magdi az ikreivel - Videó

Rúzsa Magdi még a 2006-os Megasztárban lopta be magát a nézők szívébe, ahol azóta is mozdíthatatlan helye van. Ez pedig nem is csoda, hiszen a Máté Péter-díjas énekesnő tehetségének és alázatának köszönhetően, azóta is meghatározó alakja a hazai zenei életnek.

Az aranytorkú énekesnő fát ültetett az ikreivel / Fotó: YouTube

Karrierjének egyik meghatározó pillanatát pedig nem is olyan régen élhette át, hiszen abban a megtiszteltetésben volt része, hogy felléphetett a Magyarországon tartózkodó Ferenc pápa előtt, akitől még ajándékot is kapott.

Rúzsa Magdi azonban nemcsak a karrierjében halmozza a sikereket, hanem a magánéletében is, hiszen, amellett, hogy boldog házasságban él, még egy hármasikrek büszke anyukája is. Az énekesnő már most igyekszik minél többet megmutatni gyermekeinek az országból, nemrég például a Balatonnál kirándultak, most pedig arról osztott meg egy cuki videót, hogy hogyan kertészkedik a már több mint egyéves ikreivel.

Az igaz ugyan, hogy Rúzs Magdi nem mutatja meg Lujza, Keve és Zalán arcát a közösségi oldalain, így az most sem látszik, ennek ellenére azért szokott közös tartalmakat megosztani velük, mint a mostani faültetés is. Az aranyos felvételen még az is hallatszik, ahogy az egyik kicsi sírni kezd, mire anyukája azzal nyugtatja meg: