Visszatér a kezdetekhez Járai Márk

A Halott Pénz énekesének karrierje Veszprémben indult, ezért is szereti annyira a várost, ahol örömmel lép fel az Európa Kulturális Fővárosa évében is. A zenekar az egész szezont végigkoncertezi, különböző kis rituálékat is kialakítottak már a hosszú utazásokra. Legközelebb például május 26-án, a Gyárkert színpadán láthatja őket a közönség.