Óriási a boldogság: Kovács Áron feleségül vette várandós szerelmét

Élete egyik legboldogabb hétvégéjén van túl Kovács Áron, a 49 éves műsorvezető ugyanis feleségül vette a nála 25 évvel fiatalabb Zsófit, akit négy évvel ezelőtt ismert meg, és aki azonnal elcsavarta a fejét.

Fotó: Máté Krisztián

A népszerű tévés annak idején nem verte nagy dobra, hogy válása után újra bekopogott hozzá a szerelem, ugyanakkor azzal is tisztában volt, nem titkolhatja a végtelenségig, hogy foglalt a szíve.

– Olyan bomba csajom van, hogy smink nélkül is szebb bárkinél, ő mégis azt mondta, hogy az eszével és a munkájával szeretne érvényesülni, a popsija helyett. Ami eddig sikerült is neki, hiszen a diploma után elvégezte a nyelvtanárit is, így most nyelvet oktat, ami szerintem csodálatos. Zsófi előttem is így élt, megtaláltam az egyet a millióból, és nekem pont ez kell egy nőben. Nem szeretnénk azok közé tartozni, akik bizniszt csinálnak még a gyerekeikből is – nyilatkozta Áron korábban egy hetilapnak.

Nem is olyan régen az is kiderült, hogy a feltűnő szépségű Zsófi gyermeket vár Árontól, így a műsorvezető 50 évesen harmadszor is apa lesz, előző házasságából ugyanis már van két gyermeke.

– Fél órája akarom szavakba önteni. Feladom, nem megy…

- írta Áron a pénteken közzétett fotóhoz, amit párja is megosztott a közösségi-oldalán. Gyönyörű helyszínen mondták ki a boldogító igent, Zsófi pedig egy klasszikus szabású esküvői ruhát választott a nagy alkalomra.

A Bors megkereste az újdonsült férjet, aki meglehetősen különösen reagált a hívásunkra.

– Most sajnos nem tudok beszélni, mert rögtön indul a repülőgépem – zárta rövidre a beszélgetést Áron, aki vélhetően épp a nászútjára igyekezett, hogy átadhassa magát a felhőtlen boldogságnak fiatal feleségével. A nővel, akivel minden szempontból kiegészítik egymást.