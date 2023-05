„Könyörögtem neki, hogy ne szedje ezeket a vackokat” - megszólalt Berki Krisztián édesanyja

Május 6-án lesz egy éve, hogy Berki Krisztián meghalt. Az évforduló közeledtével Berki édesanyja, Judit elmondta, hogy még mindig úgy érzi, mintha fia mellette lenne. Gyakran beszél is hozzá, egyszerűen egy év távlatából sem tudja elhinni, hogy Krisztián nincs többé...

Fotó: Bánkúti Sándor

- Nagyon fájt, amikor hallottam, azt beszélik – sőt, még írtak is róla –, hogy a kábítószer miatt halt meg a gyerekem. Ez egyszerűen nem igaz! Más vezetett idáig! Krisztián tömte magába az anabolikus szteroidokat. Erről én is tudtam. Persze, mint az egészségügyben otthon lévő valaki, aggódtam, és könyörögtem neki, hogy ne szedje ezeket a vackokat! Aki ismerte Krisztiánt, az jól tudja, hogy teljesen hiába mondtuk neki, hiába figyelmeztettük, mert ha ő egyszer a fejébe vett valamit, abból nem engedett. Testépítő volt, és úgy gondolta, hogy ez a dolog nem működhet a szteroidok nélkül. Tönkre is tette a szívét. Ráadásul volt egy nagy lelki törés is az életében, mert ő úgy gondolta, hogy amíg világ a világ, neki már szerepe lesz a médiában. Ezért nagyon megviselte, amikor kiderült, hogy ez nem így van, és megszűntek a munkalehetőségei. Ez túl sok volt neki! Más is lecsúszott már, aztán valahogyan kimászott a gödörből. Krisztián azonban ezt nem tudta elviselni. Láttam én sírni is a fiamat, senkinek nem kívánom azt a szívfájdalmat, amit akkor átéltem – mondta el megtörten Krisztián édesanyja a Kiskegyednek.