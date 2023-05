Könnyfakasztó lépésre szánta el magát Tóth Vera gyerek ügyben: „már nem kell semmi más”

Arról először a Metropol számolt be, hogy Tóth Vera nagy fába vágta a fejszéjét. Bár kedvesével egy jól menő éttermet vezet, ahol rendszeresen biztosít élőzenét, valamint segít a hely üzemeltetésében is, nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy hírnevét jó célokra fordítsa. Ezért most állami gondozásban élő gyerekeknek nyújt segítséget. Könnyfakasztó, hogy mivel debütált az arany torkú énekesnő.

Vera nagyon örül, hogy segíthet / Fotó: Knap Zoltán

Egy korábbi posztjában arról számolt be az énekesnő, hogy pontosan tisztában van azzal, milyen érzés az, ha gyerekként bántalmaznak valakit. Neki azonban szerencséje volt, mert volt hazamennie: volt anyukája és apukája, akik minden nehézségen átsegítették:

Én tudom, milyen az, amikor azért bántanak, mert más vagy. Engem azért bántottak kiskoromban, mert túlsúlyos kislány voltam, de hála istennek volt hova hazamennem, és volt kihez. Van apukám, van anyukám, akivel mindig meg tudtam osztani ezeket a problémákat, és ők mindig támogattak engem. Vannak gyerekek, akiket azért bántanak, mert állami gondozásban ének. De nekik nincs hova menniük, nincs kinek elpanaszolniuk

– kezdte az énekesnő, majd rá is tért arra, hogy nagyon szeretne segíteni az állami gondozásban élő gyerekeknek. Legújabb posztjában arra is felhívja a figyelmet, hogy mindenkiben ott rejlik a tehetség, ezért különösen fontos az állami gondozásban élő gyerekek tehetséggondozása. Úgy döntött hát, hogy egy ifjú énekeslánnyal vállal duettet, amelyben arról énekelnek, hogy a világon a legfontosabb dolog az, hogy a gyerekek higgyenek önmagukban. A kis Cini nem szégyenkezhet Vera mellett, csodálatos hangjával ugyanis az egész országot elkápráztatta.