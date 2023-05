Szívszorító videógyűjtemény: Tina Turnert gyászolja a sportvilág

Szerdán este sokkolta a világot a hír: 83 éves korában svájci otthonában elhunyt Tina Turner énekesnő. A "rocknagyit" nem csak a zenekedvelők gyászolják, egyik legnagyobb slágere, a "The Best" himnusz lett a sportpályákon, stadionokban. Számos sportoló, vagy éppen csapat vonult be erre a lelkesítő dalra, s voltak, akik ezzel ünnepelték sikerüket, vagy éppen motiválták magukat.

A skót Rangers FC fociklubjának hazai meccsein a csapatok erre a dalra vonulnak be évtizedek óta. Szerdán, a halálhír bejelentésével szinte egyidőben a Rangers-Hearts találkozó is így kezdődött.

A darts versenyeknél kevesebb jobb hangulatú sportág van manapság. Az osztrák Mensur Suljovic is a "rocknagyi" dalát választja a bevonuláshoz.

A profi ökölvívásban is meg kell adni a módját a hatásos nyitánynak. Chris Eubank például annak idején fergeteges show-t kerített Tina Turner örökzöld slágerének segítségével.