Ilyen tanácsokkal látja el Kóbor Lénát a keresztapja

Május 17-e idén az ünnep, és a gyász napja is egyben. Hiszen egy egész ország gyászolja a felejthetetlen ikont, Kóbor Jánost, aki ma lenne éppen 80 éves. Kóbor nagyon sokáig jól tartotta magát, fiatalokat meghazudtoló módon táncolt és énekelt a színpadon. Erre a színpadra lépett nemrég fel Mecky imádott lánya, Léna is, akire az egész család nagyon büszke.

Fotó: Kóbor-Deme Zsóka

"Nagy jövő áll Lénácska előtt"

A család közeli barátja, Trunkos András, az Omega volt menedzsere számolt be az elmúlt időszakról, és a Kóbor családdal való szoros összefonódásokról.

– Óriási az űr a lelkünkben még mindig. Mecky halálával az életünk egy komoly szakasza zárult le. Azonban mondhatom talán, hogy minden nap egy kicsit jobb. Eleinte nagyon nehezen tudtam kezelni a dolgot, de a család is.

Az idő azonban nekünk dolgozik

– kezdte Kóbor személyes jó barátja, egyben Lénácska keresztapja, Trunkos András, aki elmondta, hogy annak nagyon örül, hogy Mecky nyomdokaiba lépett a lánya.

Nagy jövő áll Léna előtt. Két dologra azonban nagyon oda kell figyelnie: Ne akarjon az apjához hasonlítani, és idővel lépjen ki az apja "árnyékából".

Sokan hiszik, hogy könnyű egy ekkora nagyság gyerekének lenni, de ez nem így van. Nehezebb mint gondolnánk. De itt is megjelenik az idő, ami egyrészt Lénának dolgozik a zenei pályán, és még valami: az elvitathatatlan tehetsége! Ha Lénácska felmegy a színpadra, ott történik valami... ebben hasonlít az édesapjára! – tette hozzá Trunkos, aki bízik Lénában, hogy meg fogja tudni ugrani az előtte álló akadályokat. Nem csupán keresztapjaként, hanem már szakmailag is támogatja Mecky lányát, ezért is nagyon boldog, hogy a még csupán 16 éves lány főszerepet kapott a Gyöngyhajú lány balladája című musicalben.

Léna nemsokára debütál a színházban (Fotó: Kóbor-Deme Zsóka)

Az Omega hagyaték

Mecky születésnapját a család és a régi barátok együtt ünneplik, mintha az énekes is élne még. Összejönnek, együtt vacsoráznak, és persze előkerülnek a szép történetek, a jó sztorik is. Jelen lesz az összes ma élő Omega tag, Ciki, Elefánt és András is, valamint Zsóka, és Léna. Eszterbauer János, az Eszterbauer Pincészet tulajdonosa, akivel Mecky nagyon jó barátságot ápolt, szintén ott lesz.

– Több éven keresztül volt, hogy az egész zenekar lement a Jánosékhoz Szekszárdra, szüretelni. Amellett, hogy nagyon jól mulattunk, érdemben munkát is végeztünk, hiszen ezekből a szőlőkből készültek utána az Omega címkés borok is. Fantasztikus volt a hangulat! – mesélte Trunkos. Egyébként a zenekar egy nagyszabású tervéről még nem mondott le: életmű filmet szeretnének készíteni a zenekarról, ám az, hogy erre mikor kerülhet sor, még a jövő zenéje.