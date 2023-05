„Három életet éltem négy nyelven! Semmit sem bánok!” – elhunyt A Keresztapa III. sztárja

Elhunyt 78 éves korában Helmut Berger osztrák színész, aki Luchino Visconti olasz filmrendező filmjeinek sztárja volt az 1960-70-es években. Berger csütörtökön „békésen, de váratlanul” hunyt el otthonában, Salzburgban – közölte ügynöke, Helmut Werner irodája honlapján.

Fotó: Pixabay

Berger 1944-ben született Bad Ischlben. 1964-ben kezdett filmekben statisztálni Rómában, ahol Visconti felfedezte. Első filmszerepét 1966-ban kapta a rendezőtől, akinek 12 évig volt az élettársa. Visconti Elátkozottak, Ludwig és Meghitt családi kör című filmjeiben is emlékezetes alakítást nyújtott.

Az osztrák színészt Vittorio De Sica Finzi-Continiék kertje című háborús drámájában, Massimo Dallamano Dorian Gray című adaptációjában és Francia Ford Coppola A keresztapa III. című filmjében is láthatta a közönség.

Számos francia, olasz és német produkcióban játszott, és eltöltött egy évadot a nyolcvanas évek elején Amerikában a Dinasztia című tévésorozatban is.

2019-ben jelentette be visszavonulását, miután egészsége megromlott.

Berger ügynöke a színészre emlékezve elmondta, hogy élvezte az életet. Egyik híres mondása volt: „Három életet éltem négy nyelven! Semmit sem bánok!”.

Íme egy jelenet A Keresztapa III-ból, melyben Helmut Berger a nyolcadik másodperctől látható.