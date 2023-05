Fekete Dávid: Örülök, hogy visszanyertem az emberek pozitív megítélését

Fekete Dávidot még 2021. májusában tartóztatták le és tartották azt követően előzetesben. Végül 14 hónap után házi őrizetbe került át, ugyanis még folyik a per, amiben 322 millió forintos csalással vádolják. Az énekes februári tárgyaláson tett tanúvallomása során igyekezett a felmerülő kérdéseket tisztázni, és bebizonyítani ártatlanságát. Emellett lehetőséget kapott, hogy dolgozzon és a zenei karrierjét is beindíthassa újra.

Igyekszik újra feléleszteni zenei karrierjét Fotó: Nagy Gábor

Dolgozik, zenei karriert épít

Fekete Dávid jelenleg aktívan dolgozik azon, hogy élete darabkáit újra összeszedje. Korábban a Borsnak elmondta az ügyvédje, dr. Kaposi Gergely, hogy a munkahelyének hála szenvedélyének is hódolhat, ezzel lehetőséget kapott arra, hogy visszatérjen az énekléshez, és felvegye legújabb dalát.

– A vállalkozás marketingcélból együtt dolgozik egy zenei stúdióval is, ahol Dávid lehetőséget kapott, hogy felvegye a dalt. Így munkaidőben tudták megoldani, mint a cég munkavállalója – tájékoztatta munkatársunkat Dávid ügyvédje, aki azt is hozzátette: idővel egy videoklipet is szeretne készíteni.

Fekete Dávid hálás a rengeteg támogatásért

Most azonban maga az énekes mesélt arról, milyen érzés számára, hogy láthatóan javult a megítélése és a családi élete is sokkal nyugodtabb. A jövőbeli terveibe is beavatta kollégánkat.

Örülök, hogy visszanyertem az emberek pozitív megítélését. Természetesen mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a bizalmat megtartsam és megháláljam. A legfontosabbak még mindig a fiaim, csodálatos érzés, hogy apa lehetek és a két picit magamhoz ölelhetem. Hálás vagyok azért a rengeteg időért, amit velük tölthetek

– kezdte mosolyogva kérdésünkre Dávid, aki nem csak közvetlen környezetétől kap támogatást, hanem az interneten, és a közösségi oldalakon is. Rengeteg biztató kommentet kap, sőt volt már arra is példa, hogy egyik rajongójával egy videóban együtt énekelt.

– Nagyon megtisztelő ez az érdeklődés irántam. Hálás vagyok a rajongóimnak is, hogy kitartottak mellettem. Igyekszem viszonozni a közönségem felé is ezt a temérdek biztatást és szeretetet. Visszaadni azt, amit én is kapok – folytatta az énekes, aki azt is hozzátette: ez motiválja a jövőre nézve is. – Mint azt korábban is említettük, jelenleg stúdiófelvétel alatt van az egyik új számom, és remélhetőleg nyártól már tudok személyesen is találkozni a közönséggel. Új dalokkal és videoklipekkel készülök a közeljövő kihívásaira – mesélte a Borsnak izgatottan terveit Fekete Dávid.