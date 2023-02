Van visszaút? Pénzért hirdeti magát Fekete Dávid

Fekete Dávid számlájára jó pár bűncselekményt felrótt a Győri Járási Ügyészség, ám az énekes a háziőrizetben mégis úgy tengeti a hétköznapjait, mintha mi sem történt volna. Közösségi oldalán rendszeresen posztol, legtöbbször gyermekivel, de mostanában a munkásságát is a kirakatba teszi. Újra ihletet kapott, dalokat ír, igyekszik visszaépíteni a régi, botrány előtti életét. De vajon van visszaút?

Sikerül tisztára mosni a nevét? Fotó: Kisalföld

Pénzért hirdeti magát

A Ripost kiszúrta, hogy az egykori megasztáros fizetett hirdetésekkel reklámozza a posztjait az Instagramon, feltehetőleg azért, hogy visszaszerezze a rendőrségi ügye miatt elpártolt rajongóit. Dávid jelenleg 13 ezer követőt tudhat az oldalán, ez a szám pedig valószínűleg magasabb volt a botrány kitudódása előtt. Talán ez is lehet az oka, hogy pénzt nem sajnálva reklámozza a fotóit, videóit, melyben hol a gyermekei tűnnek fel, hol pedig dalszerzés közben láthatjuk az énekest. Ha jobban megnézzük a posztjait, azonnal szembetűnik, hogy sokkal alázatosabb lett, bűneit mélységesen bánja, arról nem is beszélve, hogy követőivel is egyre közvetlenebb, rendszeresen válaszol a kedves kommentekre, és igyekszik beszélgetést kezdeményezni a rajongóival is.

Mióta a börtönből szabadult a gyermekei is nagyobb figyelmet kapnak. A közösségi oldalain is büszkén mutatja meg ikerfiait. Kijelenthetjük hát, hogy a közel egy évnyi elzárás alapjaiban változtatta meg Dávidot, és minden időt kihasznál, hogy imádott gyermekeivel lehessen.

Fekete Dávid hirdetésekkel próbál javítani a hírnevén Fotó: Instagram

Visszakerülhet a börtönbe

Dávid jelenleg most háziőrizetben várja a soron következő bírósági tárgyalását, miután közel egy évet töltött előzetes letartóztatásban. A vádirat szerint 2018-ban, rövid időn belül különböző magánszemélyektől, illetve üzleti partnerektől kért kölcsönöket, melyekből jelentős összegű tartozásokat halmozott fel. A vád szerint az énekes rendszeres haszonszerzésre törekedve 2017 nyara és 2021. március 2. között 20 alkalommal – 9 esetben folytatólagosan – követett el vagyon elleni és egy esetben közbizalom elleni bűncselekményeket, mintegy 43 354 000 forint értékben, illetve 279 574 213 forint kárt okozva.

Ezt követően az ügyészség 7 év börtönbüntetést és 63 millió forintnyi vagyonelkobzást kért rá, ám mivel Dávid nem volt hajlandó beismerni a rá rótt vádakat, akár 15 évre is számíthat majd...