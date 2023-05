Ez durva! L.L. Juniornak videón kell bizonyítania, hogy jó apa

L.L Junior minden fronton harcol azért, hogy elegendő időt tölthessen harmadik gyermekével, a kis Lilivel. Ehhez már nemcsak ügyvédi, de szakértői segítséget is igénybe vesz. Az apák az igazságért egyesülethez fordult. Egyelőre az énekes számára részsikert hozott a per, hiszen a fokozatosság elvét követve, két-három napot is Lilivel tölthet.

LL. Junior harcol a kislányáért (Fotó: Frizbi TV / YouTube)

Ez persze nem jelenti azt, hogy Junior és Kinga között béke lenne. Sőt, az anyuka azt állítja, hogy az ismert zenész nem alkalmas a gyermeknevelésre. Junior ezért videófelvételekkel kénytelen bizonyítani, hogy nincs elveszve, ha kislánya éppen nála van. A zenész erről Hajdú Péternél beszélt a Frizbi TV felvételén.



Videón bizonyította, tud pelenkázni

− Rengeteg videót kellett arról beküldenem a bíróságra, hogy nem vagyok nyomi, sem elveszett, hanem gondoskodó apuka vagyok. Videókat adtam be arról is, hogy tudok pelenkázni. Kinga azzal indokolja, hogy szerinte csak nála kell lennie a gyereknek, hogy még soha nem volt az anyukája nélkül, soha nem aludtak külön.

Holott sok közös barátunk vigyázott már rá éjszaka.

Illetve azt is mondja, hogy én nem tudom ellátni Lilit, vagyis képtelen vagyok rá - mondta a YouTube-on péntek este élesedő videóban L.L. Junior, aki elárulta, milyen a viszony közte és Kinga között.



Csak az ügyvédeken keresztül beszélnek egymással

− Most még nagy a düh, nagy a dac, nagy a kimértség felém. Csak az ügyvédeinken keresztül kommunikálunk. Hiába kérem, hogy üljünk le közösen, írjunk egy vázlatot. Csak azt a választ kapom, hogy az ügyvéd küldje át. Ő most semmiben nem hisz, valószínűleg megsebzett volt egy csomó dologban - mondta a feleségéről a zenész, aki mindennél jobban szeretné, ha rendeződne kettejük között a viszony, sikerülne békében elválniuk Kingával, és megegyezniük mind a gyermekelhelyezés, mind pedig az anyagiak tekintetében.