Összehasonlítottuk: ennyibe került Erzsébet királynő és Károly király koronázása – videóval

A brit monarchia történetének egyik legnagyobb szabású történésére készülnek szombaton. III. Károly király koronázása világra szóló esemény – ám a tervek szerint szerényebb lesz, mint annak idején II. Erzsébeté. Az inflációt és környezettudatosságot figyelembe véve az új uralkodó visszafogottabb ceremóniára készül, mint éppen 70 évvel ezelőtt édesanyja esetében történt.

Károly és Kamilla szombaton hivatalosan király és királyné lesz. Szerény ceremóniát terveznek Fotó: Hugo Burnand

II. Erzsébet bő egy évet várt a koronára

Károly hivatalosan II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án bekövetkezett halála óta királynak tekintendő, ám a formális beavatásra, azaz a koronázásra csaknem nyolc hónapot várnia kell. Édesanyja, II. Erzsébet annak idején éppen kétszer ennyi ideig várt erre. Édesapja, VI. György brit király ugyanis 1952. február 6-án hunyt el, s bár ekkortól már királynőként tekintettek rá, csak bő egy évvel – 16 hónappal – később, 1953. június 2-án koronázták meg. II. Erzsébet ekkor 27 éves volt, s immár kétgyermekes édesanya – legidősebb fia, Károly ötéves volt.

II. Erzsébet 27 évesen kapta meg a koronát Fotó: - / AFP

Lemodellezték a koronázás menetét

A hosszas várakozásnak több oka is van: egyrészt ezzel mutatták ki a tiszteletüket az elhunyt előző uralkodó iránt. De az előkészületekre is rengeteg időre volt szükség.

II. Erzsébet ruháját nyolc hónapig készítette a kor legnevesebb tervezője, Norman Hartnell. A szatén ruhát az ország nevezetes virágainak mintái díszítik.

Ezen kívül, hogy hitelesen elpróbálhassák a ceremónia minden részletét, felépítették a westminsteri apátság pontos mását. Az eredeti épületben ezalatt rendkívül költséges felújításokat végeztek a 8300 meghívott vendég kényelme érdekében – illemhelyet, ivókutakat, orvosi helységeket alakítottak ki. Károly esetében is nagyjából ennyi vendéggel számolnak, köztük a család tagjaival és a világ számos pontjáról érkező befolyásos vezetővel.

Több mint két kilogrammos korona kerül Károly fejére

Fejére a koronát az akkori Canterbury érsek helyezte, Károly esetében is így lesz. A hagyomány szerint, 1661-től Szent Eduárd koronáját helyezik az új uralkodó fejére: az aranyból készült ékszert több mint 400 gyöngy és drágakő díszíti, súlya csaknem két és fél kiló! II. Erzsébet is ezt viselte, s Károly fejére is ezt helyezik majd szombaton.

II. Erzsébet koronázása volt az első ilyen jellegű ceremónia, amit a televízió teljes egészében élőben közvetített: a BBC-n vetített háromórás műsort a becslések szerint Nagy-Britanniában 27 millióan, világszerte 227 millióan nézték. Károly koronázását az internet adta lehetőségeknek hála akár több milliárdan is követhetik majd! A koronázás mindkettejük esetében londoni idő szerint 11 órakor kezdődik. Közös pont még, hogy szertartásra a Buckingham-palotából hintóval érkezik a királyi pár az apátságba, s úgy is távozik onnan, hogy a palota erkélyére kilépve integetve fogadja a tömeg ünneplését.

Két és fél kilós koronát helyeznek Károly fejére a koronázáson. Fotó: BEN STANSALL

A kormány fizeti a koronázást

A tavaly szeptemberben elhunyt II. Erzsébet királynő koronázásának költsége nagyjából 16 millió fontba került, ami mai árfolyamon csaknem 7 milliárd forintnak felel meg. A becslések szerint Károly ceremóniája 100 millió fontra, azaz 42,5 milliárd forintra rúghat, amit az Egyesült Királyság kormánya fizet.

Az alábbiakban csatolunk egy videót, mely egy rövid összefoglalót II. Erzsébet királynő koronázásáról.