Így zajlik majd III. Károly király koronázása, íme a menetrend

Hétvégén az egész világ szeme Londonra szegeződik: ekkor koronázzák királlyá II. Erzsébet fiát, Károlyt. A 74 éves előkelőség hivatalosan királlyá vált, mikor az egykori uralkodónő 2022. szeptember 8-án örökre lehunyta szemét, ám ezt nagyszabású ceremóniával meg is pecsételik. A koronázási ceremóniára május első szombatján kerül sor a westminsteri apátságban, londoni idő szerint délelőtt 11 órakor.

Szombaton koronozzák meg a házaspárt. Fotó: Buckingham Palace/Bestimage / Northfoto

A menetrend

A ceremónia kezdetén III. Károly király és Kamilla királyné elindul a Buckingham-palotából: hintón érkeznek a Westminster apátságba, ahol a Canterbury érsek istentiszteletet tart majd. Ezt követően Károly leteszi az esküt az országnak és az egyháznak. Az érsek ezt megpecsételendő felkeni szentelt olajjal, ezután Károly leveszi a palástját és helyet foglal a hétszáz éves koronázási széken. Itt először megkapja az országalmát és a jogart, majd a fejére helyezik Szent Eduárd koronáját. Ezután átül a trónra: a Canterbury érsek és más magas rangú tisztviselők féltérdre ereszkedve hűségesküt tesznek neki. Ezután Kamillát is megkoronázzák, ő Mária királynő egykori fejdíszét kapja meg, amit olyan gyémántokkal díszítenek, melyet egykor Erzsébet királynő viselt.

A pár ezután visszavonul a Buckinhgam-palotába, majd az erkélyen integetve fogadják a tömeg éljenzését.

A helyszínre turisták tízezrei özönlenek, az internetes- és tévés közvetítések által pedig több milliárd ember lesz szemtanúja a történelmi pillanatoknak. Az ünneplés három napig tart majd. A szombati koronázás után vasárnap nagyszabású ebéd és sztárparádés koncert várja az uralkodót és meghívottait, míg az ünneplő nép utcabálon tiszteleg előtte. Hétfőre munkaszüneti napot hirdettek.

Egyszerre harangoznak majd

A ceremónián különleges gesztussal tisztelegnek az új uralkodó előtt: a koronázás pillanatában több tízezer templom, kápolna és székesegyház harangja csendül majd fel. Az Egyesült Királyságban harmincezer hivatalos harangozó dolgozik, s önkénteseket is toboroznak a nagy napra!

Több tízezer harang egyszerre kondul majd meg. Fotó: Liveshot / Shutterstock

Így készül Károly

Károly a koronázás előtti héten elvonul a világtól, Kamillával a királyi család balmorali kastélyában készül a nagy napra – csak úgy, mint annak idején II. Erzsébet, aki Károllyal, két nagyobbik gyermekükkel és kutyáival vonult el a skóciai birtokra, amit annak idején Viktória királynő és házastársa, Albert herceg vásárolt. Azóta is ez a királyi család kedvenc nyári rezidenciája, II. Erzsébet is itt töltötte az utolsó napjait. Orvosi javaslatra III. Károlynak most sok pihenésre lesz szüksége, hiszen stresszes időszak áll mögötte szülei halála, s fia, Harry botránykönyve miatt is.

Rekordhosszú ideig várt

Károly régóta vár arra, hogy király legyen. II. Erzsébet uralkodása ugyanis jó hosszúra nyúlt: 70 év, 214 napig volt királynő, így ő az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő monarchája. Világszinten nézve nála csak egy uralkodó volt hosszabb ideig hatalmon: XIV. Lajos francia király, aki 1643 májusától 1715 szeptemberéig, 72 év, 110 napot uralkodott.

II. Erzsébet rekordhosszú uralkodása egyben azt jelentette, hogy az örökösödési sorrendben első helyet elfoglaló Károly a leghosszabb ideig várakozó trónvárományos lett. A 74 éves Károly és a 75 éves Kamilla lesz a legidősebb házaspár a brit történelemben, akit megkoronáznak.

Meghan nem lesz ott

Harry herceg és Meghan vonult ki a család életéből még 2020 januárjában, a viszony akkor látványosan megromlott köztük és a család többi tagja között. Sokakat nem lep meg, hogy Meghan nem vesz majd részt a koronázáson. Tény, hogy jó ürügye van rá: éppen aznap, május 6-án lesz fia, Archie négyéves! Meghan ennek apropóján Kaliforniában marad zsúrt szervezni. De Harry megjelenésében is sokak potenciális balhéforrást látnak. Úgy hírlik, Károly kisebbik fia tíz sorral hátrébb fog ülni a többi magas rangú királyi családtaghoz képest.

Meghan nem vesz részt a koronázáson. Fotó: AFP

És ne felejtkezzünk meg Vilmos és Katalin a grimaszbajnok gyermekeiről sem! Vilmos és Katalin legidősebb fiáról és lányukról is számtalan kép fellelhető, amin a családi rendezvényeken látványosan grimaszol, csibészkedik. Bár a mostanra kilencéves fiú és nyolcéves lány igencsak fegyelmezetté vált, így ő és húga, Sarolta részt vesz az egész ceremónián, a legkisebb csemetéjükre, az ötéves Lajosra dada fog vigyázni.

Közel háromezer hivatalosan meghívott vendéget várnak a ceremóniára, köztük a család tagjaira és különböző országok tisztségviselőire. Hatalmas biztonsági előkészületeket tesznek: a titkosszolgálat (hírszerzés, elhárítás, terrorellenes kommandók), valamint a rendőrség és a hadsereg különleges alakulatai is részt vesznek a helyszín biztosításában.