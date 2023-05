Váratlan látogató az elvonón, sírva-zokogva borultak egymás nyakába Molnár Gusztiék

Hat hónapja él a külvilágtól teljesen elzárva Molnár Gusztáv színész, aki a súlyos alkoholfüggősége miatt döntött úgy, hogy elvonóra megy. A terápiás intézményben a kezelteknek nem lehet mobiltelefonjuk, nem beszélhetnek sem a családtagjaikkal, sem barátokkal, nem olvashatnak híreket, kizárólag a leszokásra és a gyógyulásra kell koncentrálniuk. Az elvonó nem TB támogatott kezelés, egy ilyen terápiáért súlyos pénzeket kell fizetni, Guszti szerencséjére két barátja állja minden költségét. Cserébe egy dolgot kértek: csinálja végig.

Molnár Gusztáv a világtól elzártan él (Fotó: Vajda János)

Egyedül kell megvívni a harcot

A színész rögös utat járt be, mire ráébredt, hogy elfogyott körülötte minden levegő, változtatnia kell. Tönkrement a kapcsolata a kisfiával, visszavették tőle a munkaadói az összes szerepét, összeveszett az egyetlen testvérével, és zátonyra futott a házassága is. Talán ez volt számára az utolsó "csepp a pohárban", ekkor döbbent rá, hogy az alkohol miatt mindent elvesztett, ami valaha fontos volt számára. A rehabilitációs intézménybe úgy vonult be, hogy tudta, egyedül kell megküzdenie a démonjaival, és nem tudhatja, mi vár rá, amikor kijön.

Jó hírek érkeztek

Molnár Gusztáv most, májusban tölti bent a hatodik hónapját. A testvére, Csilla szerint - aki nemrég találkozhatott vele - külsőre és lelkileg is sokat változott előnyére, tudja, hogy rosszat csinált és már sejti, hogy milyen úton kell majd elindulnia ahhoz, hogy újra normális életet tudjon élni.

− Egy hónappal ezelőtt szóltak az intézményből, hogy mehetek meglátogatni − mesélte a Bors megkeresésére Gusztáv testvére, Csilla.

Mentem is azonnal, és ahogy Guszti is, én is csak a helyszínen döbbentem rá, hogy ő nem tudott a találkozóról. Sírva-zokogva borultunk egymás nyakába... Azt hitte, hogy nem állok vele soha többet szóba, így duplán boldog volt, amikor meglátott.

A testvéri ölelés nagyon sokat jelentett Gusztinak, aki boldogan mesélt Csillának.

"Van bennem félsz"

− Azt mondta, hogy nagyon jól halad a terápiája, érzi, hogy nemsokára eljön az idő, amikor újra magabiztos lesz és képes lesz gondoskodni magáról. Tudja, hogy mennyi rosszat tett azokkal, akik szeretik őt, és azt tervezi, hogy kemény munkával visszaszerzi majd az elpocsékolt bizalmat − mesélte a színész testvére, majd hozzátette: