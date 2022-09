Molnár Gusztáv felesége nem akar békülni: „Remélem, hogy talál majd egy párt”

Nyáron bombaként robbant a hír: Felesége, Vivien nem bírt többször megbocsátani neki, szakítottak és beadták a válási papírokat is. A Drága örökösök című sorozat sztárja jelenleg elvonó intézetben van.

„Gyógyul és jó helyen van”

– Guszti bent van az elvonón. Minimális a kommunikáció, csak a legszükségesebbekről beszélünk, de tudom, hogy gyógyul és jó helyen van. Kézzel ír nekem leveleket és feladja postán. Ezek bocsánatkérő levelek, elismeri, hogy sok mindenben hibázott, és hogy az alkoholizmusa miatt ment tönkre a házasságunk. Sajnálja, hogy nem volt képes az elmúlt időszakban viszonozni a tőlem kapott szeretet. Tudja, hogy vége a kapcsolatunknak, és reméli, hogy majd egyszer barátként le tudunk ülni beszélgetni – mondta lapunknak Vivien.

„Eldöntöttem: el kell engednem”

– Még nem szeretnék négyszemközt találkozni vele. Hétvégén például a testvére megy be hozzá az elvonóra, visz neki őszi ruhát és amire szüksége van, ebben a családot teljes mértekben támogatom. Bennem most sok a csalódottság, idő kell, hogy higgadtan tudjak beszélni vele. Ezért még egy darabig nem megyek be hozzá. Ezt most még nem bírná el a lelkem.

– Minden szép szó vagy tett után jött egy rossz. Védekező mechanizmus volt a részemről, hogy eldöntöttem: el kell engednem. De ez egy borzasztó nehéz folyamat, magára hagyni egy beteg embert – hangsúlyozta a váló félben lévő feleség.

„Ő a múltunk, és csak a szépre emlékszünk”

Bár Vivien sokat csalódott az elmúlt időszakban férjében, mégis mélységes fájdalom számára elengedni Guszti kezét.

– Sajnálom, hogy így alakult. Remélem, hogy talál majd egy párt, akit valóban párként kezel, és kívánom, hogy a karrierjében is újra meglelje a helyét.

Vivient kisfia segíti

Az édesanya az embert próbáló időszak ellenére jól van, ez pedig nagyrészt hétéves kisfiának, a szüleinek és a barátainak köszönhető.

– Nagyon érett kisfiú, az ő szintjén mindent megbeszéltünk, rengeteg erőt adott nekem. Május óta látta, hogy Guszti beteg, kórházból kórházba jár. Hiányzik neki, de pozitívan állunk hozzá, elfogadtuk, hogy ő a múltunk, és csak a szépre emlékszünk – fűzte hozzá Vivien.