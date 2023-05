Dallos Bogi és Puskás Peti megríkatta Balázs Klárit

Gyakorlatilag példa nélküli az a siker, amit a Korda-Balázs páros tudhat magáénak, hiszen Gyuri bácsi 65 évvel ezelőtt lépett először színpadra, míg Klárika több mint 40 éve csatlakozott hozzá és lett hű társa a magánéletben és a színpadon egyaránt. Útjukat megszámlálhatatlan slágerrel kövezték ki és ennek az útnak még koránt sincs vége. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ők jegyzik az elmúlt két év egyik gigaslágerét, a Reptér című nótát, ami 42 évvel ezelőtt csendült fel először a páros lemezén. A legendás duó többek között ennek a sikernek köszönheti, hogy május 4-én, csütörtök este tömegek buliznak majd velük és sztárvendégeikkel a Budapest Parkban, ahol minden jel szerint egy gombostűt sem lehet majd leejteni. A Bors a koncert előtti napon elérte Balázs Klárit, aki nem titkolta, igencsak pörgős órák elé néz, hiszen mindent igyekszik kézben tartani.

Legutóbb a reptér terminálját töltötték meg rajongóikkal Fotó: Szabolcs László / Bors

„Kell majd szufla...”

– Fizikailag nem igényel különösebb rákészülést a csütörtök esti buli, hiszen Gyuri is és én is alaposan edzésben vagyunk, mivel folyamatosan koncertezünk. Ami igaz, az igaz, ehhez a bulihoz kell majd szufla, hiszen mégiscsak majd' másfél órát leszünk a színpadon, de azt már most megígérhetem, hogy kirúgjuk a Park oldalát – nevetett Balázs Klári, aki a beszélgetés közben is az utolsó simításokat végezte a saját és persze Korda György fellépőruháin.

„Már dél felé a Parkban leszünk...”

– Rengeteg dolgom van még, hiszen mindketten azt szeretjük, ha a fellépés napján már minden megy a maga útján és nekünk csak annyi a feladatunk, hogy eljussunk a színpadig. Jó, ez egy picit másképpen zajlik majd, hiszen csütörtökön már dél felé a Parkban leszünk, mivel főpróbát is tartunk a zenekarral, akikkel bár már remekül működünk együtt, azt szeretnénk, ha élesben már egy mosolyból értenénk egymást. Ma pedig összerakom a fellépőruháinkat.

Gyuri kétszer, én háromszor is átöltözöm majd a koncert során

– osztotta meg lapunkkal az énekesnő, aki alig várja már, hogy lássa, miként reagál majd a közönség a koncerten elhangzó ikonikus dalokra, különösen azokra, melyeket a meghívott sztárvendégek adnak majd elő.

Korda György és Balázs Klári csütörtök este hatalmas bulit rendeznek a Budapest Parkban Fotó: Szabolcs László / Bors

Sztárok hada lép majd fel mellettük

– Nagyon izgalmas lesz a buli, hiszen rengeteg slágert adunk elő Gyurival, ugyanakkor lesz jó pár nóta, amit az általunk felkért zseniális énekesek prezentálnak majd. Azt kell mondjam, hogy amikor meghallottam, hogyan énekli az egyik duettnótánkat a Dallos Bogi és Puskás Peti, könny szökött a szemembe. Schoblocher Barbarát egyenesen imádjuk, így tulajdonképpen miénk a megtiszteltetés, hogy ott lesz velünk csütörtök este a színpadon. Csordás Tibi is elfogadta a meghívásunkat, így lesz olyan dalunk, ami latinos köntösben csendül majd fel. És persze ott lesz velünk Csonka András is, akiről órákon át tudnék csupa szépet mondani – magyarázta lelkesen Balázs Klári.