Bagi Iván minden nap imádkozik

A humorista immár tizenegy verseskötettel büszkélkedhet, amelynek bemutatójára a napokban került sor. A tárgyak talentuma címmel megjelent kötet hivatalos leírása szerint “a világa megrázóan fájdalmas, nem sok okot lát a reményre”.

Fotó: Bagi Iván

"A háború átírta a terveimet"

A Bors ez alkalomból megkereste a költőt, s arra kértünk, mondja el, mi inspirálta őt és voltak-e olyan élmények, amelyek befolyásolták a szerzemény végleges formáját az alkotási folyamat közben.

Ez egy szépirodalmi verseskötet, eleinte úgy terveztem, hogy úgy áll majd össze a kötet, ahogyan a versek spontán módon megszületnek. Viszont sajnos, ahogy az előző kötetemnél a covid, most a háború írta át a terveimet. A kötet így három részre lett bontva: Azok a boldog békeidők, A háború gyilkos szorításában és A kegyelem tömör nyesedéke

- kezdte a Borsnak a költő, s kifejtette, miért gyakoroltak olyan nagy hatást rá a háborús események.

Mivel a szomszédos országban zajló háború, engem nagyon megérintett. Rosszul fogadtam a híreket, hihetetlenül sokat nagyon sokat szorongtam. Az sem segített, hogy folyamatosan figyelemmel kísértem az eseményeket és igyekeztem elmélyedni bennük

- jegyezte meg Iván, s elmondta, milyen üzenettel bírnak a költemények.

A bemutató után a költővel közös fotót készíthettek az olvasók (Fotó: Bagi Iván)

A békéért imádkozik

- A könyvben található versek a békéért fohászkodnak. Megpróbálják megmutatni, mennyire nem értékeltük, hogy a világ azon szerencsésebbik részéhez tartoztunk, ahol béke volt. Az 50 vers ezt a témát járja körül. Francis Fukuyama a történelem végéről beszélt, sajnos nem lett igaza, hiszen az újra ránk rúgta az ajtót. A covidot ha nehezen is, talán már legyőztük, ugyanakkor most nem vagyok annyira optimista, mivel a háború esetében ez valahogy nagyon távolinak tűnik. Milyen nagyszerű lenne, ha még a mi életünkben eljönne a béke! Ezért imádkozom nap mint nap és azt gondolom, hogy mindannyiunknak erre kell törekednie gondolatban, imákban és amennyire tőlünk telik - vélekedik Iván, akinek verseskötete másfél éve íródott. Úgy gondolta, a kötetbe néhány békéről szóló költemény is megjelenhet, ám erre a háború folytatódása miatt sajnos nem kerülhetett sor. Éppen ezért a utolsó lapot üresen hagyta, abban bízva, hogy az olvasók mihamarabb beleírhatják a béke kikiáltásának ünnepélyes napját.