Meglepő kijelentés: Vele teljes Szabó Zsófi élete

Szabó Zsófi románca Shane Tusuppal sokáig tündérmesébe illő volt, a vehemens természetű úszóedző rendre romantikus vacsorákkal lepte meg a műsorvezetőt, majd még tovább emelte a tétet, a fényűző Monacóban jegyezte el kedvesét, aki a világ legboldogabb nőjének érezte magát. Ám valami hirtelen megváltozott!

Szabó Zsófi férfiak nélkül is boldog (Fotó: Szabolcs László)

Az álompár az esküvő helyett szakított, méghozzá igencsak viharos módon, ami leginkább Tusup lobbanékonyságának tudható be. A Bors pár hónapja arról számolt be, hogy Shane az utolsó veszekedésükkor teljesen begőzölt, őrjöngött, majd rázárta az ajtót Zsófira, aki emiatt pánikrohamot kapott. A balhé odáig fajult, hogy a színésznő már a rendőrséggel fenyegetőzött, valószínű ez a pont lehetett az, amitől az úszóedző visszatérhetett a valóságba és valamennyire lehiggadt. Csak ezért nem lett hatósági ügy és botrány az esetből. Lapunk friss információi szerint egyébként nem csak ketten voltak részesei a balhénak, egy ponton megjelent Zsófi édesanyja is a helyszínen, hogy segítsen a lányának.

Zsófi sokáig hallgatott a magánéleti válságról, ám később az egyik havonta megjelenő női magazinnak kivételt tett.

A magánéletem szempontjából nagyon nehéz volt ez az elmúlt időszak, mert kifelé már évek óta nem mutattam, ha nehézségekbe ütköztem. A közösségi média csak egy része az életemnek, amit megmutatok, hiszen életem legfontosabb szerepét, hogy milyen anya vagyok, azt csak a közeli hozzátartozóim látják. Mennyivel könnyebb lenne egy szebb képet festeni magamról, ha ismernék ezt az oldalamat

– árulta el akkor a tévés.

Miller Dáviddal is hírbe hozták

A Tusuppal történő viharos szakításnak már közel egy éve, azóta Zsófi hivatalosan egyedülálló, bár ahogy ez lenni szokott, számos pletyka főszereplője volt. Többek között fiatal műsorvezetőtársával, Miller Dáviddal is hírbe hozták, ám még mindig nem teljesen egyértelmű, hogy mi van köztük.

Miller Dáviddal is hírbe hozták Fotó: Bors

A rajongók fantáziáját az indította be igazán, amikor a műsorvezető egy szívecskét küldött társának Instagram-oldalán, ebből már sokan arra következtettek, hogy itt valóban több lehet munkakapcsolatnál. Egészen addig, míg Zsófi élő adásban alázta meg Dávidot...

Az egyik reggel Zsófi éppen azt magyarázta, hogy nagyon szeret bejönni a kollégáihoz, majd Dávidnak a következő sorokat címezte:

– Hát, amikor te vagy, kevésbé, de mindegy – jelentette ki keményen, de lehet, hogy csak humorizált.

Magyar sztárfocistával bulizgatott

A Redditen terjedt el egy beszédes lesifotó, amin Zsófi történetesen a magyar fociválogatott fiatal ászával, Szoboszlai Dominikkal bulizgat az éjszakában. Bár azt nem lehet tudni, hogy a kép pontosan mikor készült, az egyértelmű, hogy a két híresség remek hangulatban volt, jól érezték magukat a budapesti éjszakában.

A felvétel láttán többen összeboronálták őket, valaki pedig biztosra is veszi, hogy nem csak a szél fújta őket egymás mellé. Dominik szíve azonban már foglalt. Választottja nem más, mint a szintén szőke Gécsek Fanni, aki egyébként hasonlít is Szabó Zsófira.

A kisfia számára a legfontosabb

A pletykák ellenére minden jel arra mutat, hogy Zsófi szíve nem foglalt, és a legfontosabb férfi az életében a kisfia, Mendel, akinek édesapjától 2021-ben vált el. Legfrissebb Instagram-bejegyzéséből az derül ki, hogy az élete így kerek, és egyáltalán nem hiányzik mellőle egy társ.

„22:22-kor mindig a szeretteimre gondolok, magamnak nem szoktam kívánni, mert megvan mindenem” – írta egy fotóhoz, amin a kisfiával látható.

Úgy tűnik tehát, hogy a csinos műsorvezető egyáltalán nem kesereg, erős és független, de ha bármikor kopogtatna az ajtaján az új szerelem, akkor nyitott lenne a boldogságra.