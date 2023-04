Vasárnap lenne 60 éves Gesztesi Károly, így néz ki most a sírja – Fotó

Szomorú hétvége elé néz Gesztesi Károly családja és szerettei, a 2020. január 4-én elhunyt színész ugyanis április 16-án, vasárnap lenne 60 éves. Ha még köztünk lenne, vélhetően egy hatalmas bulit rendezne imádott budakalászi házában, és minden barátját, pályatársát meghívná, akik közel állnak hozzá. Erre azonban sajnos már nem kerülhet sor.

Gesztesi Károly vasárnap lenne hatvanéves Fotó: Szabolcs László

Mint ismert, Gesztesi azon a hideg, januári szombaton épp egy vidéki fellépésre tartott, amikor Budapest belvárosában, egészen pontosan a Ferdinánd hídnál rosszul lett fekete autója volánja mögött. Annyi ereje még volt, hogy félrehúzódjon. A kiérkező mentők 50 percen keresztül próbálták újraéleszteni, sajnos sikertelenül.

Shrek magyar hangjának életét már nem tudták megmenteni.

Kitört a sírbotrány

Gesztesit a budakalászi temetőben helyezték végső nyugalomra, síremléke pont egykori otthonára néz. Ahogy arról a Ripost két éve beszámolt, még egy valóságos sírbotrány is kitört a nyughely miatt, az egykori Nagy Ő, Molnár Anikó ugyanis egy barátnőjével magánakciót szervezett, aminek az volt a lényege, hogy rendbe tegyék kicsit a sírt. Ez persze kiverte a biztosítékot Gesztesi családjánál!

- Egy barátnőm jár ki abba a temetőbe, és mesélte, hogy milyen elhanyagolt a sír. Azt mondta, nem bírja tovább nézni, visz rá friss virágot, én pedig megkérdeztem, hogy mehetek-e vele, hiszen én is – ahogy az országban sokan – nagyon szerettem Gesztesit. Vittünk virágot, műanyag vázát a félbevágott petpalack helyett, és elhelyeztünk egy mécsest is. Nem posztoltam erről a közösségi oldalaimon, a barátnőm viszont igen, és bejelölt engem. Így kerültem én a képbe. Most pedig ott tartunk, hogy engem akarnak beperelni

– nyilatkozta annak idején Anikó.

Egy családhoz közeli barát viszont akkor azt mondta a Borsnak, hogy okkal nem készült még el a Gesztesi emlékéhez méltó síremlék. Meg kell várni ugyanis, hogy a föld eléggé megsüllyedjen.

Tavalyelőtt nyáron lett kész a síremlék

A legnemesebb, barna-fekete színű gránitból készült el 2021 nyarán a színész végső síremléke, ami nem hivalkodó, de mindenképp méltó Gesztesi emlékéhez és szakmai nagyságához. A feliratra a színész nevét és születésének, illetve halálának évszámát írták rá, alá pedig egy arany színű bibliai idézetet véstek.

"Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt bennünket és élni fogunk ő előtte"

– olvasható a sírhelyen.

A házára néz Gesztesi Károly sírja Fotó: Végh István / Bors

A Bors munkatársa péntek délelőtt kint járt a temetőben, hogy megnézzük, milyen állapotban van most a sír. A képeken is jól látszik, hogy bár rendszeresen gondozzák, nem borítják virágok, koszorúk és mécsesek, de könnyen lehet, hogy vasárnap ez megváltozik.