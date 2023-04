"Szerelem volt első látásra" – Éveket várt egymásra Kozso és párja

Már hónapok óta furdalta a kíváncsiság a rajongókat, vajon ki lehet az a titokzatos hölgy, aki elrabolta Kozso szívét. A minap azonban véget vetett a találgatásoknak a zenész, ország-világ előtt mutatta be gyönyörű kedvesét, Ágicát. A csinos hölgyről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy egy profi sportoló, aki a 12. magyar, aki teljesítette a Tokió, a London, a Chicago, a Berlin, a New York és a Boston Maraton 42 kilométerét is. Ebből is jól látszik, hogy Ágicát kemény fából faragták, ráadásul Kozsoval is mindenben segítik egymást, ami nem hátrány a Párharc legújabb évadában.

Fotó: Nagy Zoltán

Első látásra egymásba szeretett Ágica és Kozso

"Sok akadályt leküzdöttünk"

Bár évek óta ismerik egymást, az élet valahogy mindig külön utakra sodorta őket. Rengeteg akadályt kellett leküzdeniük és a távolság is többször belerondított a kapcsolatukba, ám most eljött az ő idejük. Ahogy Ágica mondja: most boldogabbak, mint valaha.

- Nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt ismerkedtünk meg, szerintem szerelem volt első látásra. Azóta tudtuk, hogy egyszer, a megfelelő időben és a megfelelő helyen együtt leszünk. Nagyon sok akadályt leküzdöttünk és a távolság is közénk állt, de most itt vagyunk, boldogabban, mint valaha – kezdte a Ripostnak Ágica, akitől aztán szerelme, Kozso vette át a szót.

Abban a másodpercben, hogy ő már máshol van, hiányzik. Amikor dolgozik, elmegy futni, vagy megy az edzésre... Vele minden pillanat egy élmény, maga a csoda. Az élet az nagyon rövid, az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. Én pedig nagyon jól érzem magam!

– fogalmazott a népszerű énekes, aki a lapnak elárulta azt is, milyen élményekkel gazdagodott a Párharc műsorában.

– Fantasztikus volt a forgatás minden pillanata, a hatása alatt vagyok még mindig. Az egész csapat a szívemhez nőtt, imádom őket. Hihetetlen tudású emberekkel, művészekkel "harcolhattunk", ennyire még sosem voltam elájulva egy műsortól, de ez a világ csodája!

Fotó: Nagy Zoltán

Megküzdöttek a démonjaikkal

Legküzdötték félelmeiket

Már a műsor első évadában is kőkemény feladatok elé állították a sztárpárokat, azonban az idei szériában minden várakozást felülmúltak a készítők. Bár a párosok nagyon jó egységet alkotnak, bizony sokszor a legnagyobb félelmeikkel kellett megküzdeniük.

– A magasságtól rettegek, ha már magasabb egy asztal, rosszul vagyok – nevetett az énekes, ám Ágica komolyra fordította a szót. Mint mondja, találkoztak olyan feladatokkal a műsor során, ami keményen megizzasztotta őket.

Voltak olyan feladatok, amelyek rettegéssel töltöttek el minket, de legyőztük a félelmeinket

– tette hozzá a csinos sportolónő, május 8-tól pedig a nézők is láthatják, hogyan sikerült megbirkózniuk Kozsoéknak az extrémebbnél extrémebb feladatokkal.