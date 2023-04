Szabó Ádám énekesnőt farag a kedveséből

Szabó Ádám és kedvese néhány nappal ezelőtt jelentették be, hogy közös formációt hoznak létre. Sejteni lehetett, hogy készülnek valamire, már csak azért is, hogy ne hagyják cserben azokat a követőket, akik szájtátva hallgatták Jennifert.

A lány decemberben hatalmas meglepetést okozott, amikor dalra fakadt. Elsősorban Ádámnak, hiszen sejtelme sem volt arról, milyen hangi adottságokkal áldotta meg szerelmét a sors. Amikor az énekes a stúdióban dolgozik, Jenni szívesen vele tart. Egy alkalommal arra kérte Ádámot, hadd énekelje el az egyik régi kedvencét. A lány hangja annyira magával ragadta, hogy rögtön felvételt készített és a végeredményt megmutatta a rajongóinak is. Azóta több alkalommal is megajándékozták az embereket egy-egy dallal, most pedig, a formáció megalakulása után Ádám úgy érezte, ideje lefektetni bizonyos szabályokat.



Jenni kapott pár megjegyzést, hogy amikor -énekel és a nagyérdemű, abszolút hallással rendelkező és otthoni fotelében életük java részét megélő kritikusok feldolgozzák, amit hallanak és az lesz a konklúzió, hogy na ne már gyerekek…- biztos nem az Ő hangja, kamu, autotune, minek énekel, minek akar énekelni, minek akar fejlődni, minek akar letenni valamit az asztalra, minek kapaszkodik fel a harmonikáson...

- írta Ádám a legutóbbi Instagram-bejegyzésében, melyhez egy újabb videó is társult.

Az énekes nem hagyja, hogy Jenni kedvét már az induláskor elvegyék az utálkozók. Hosszú út áll még előtte, most azon dolgoznak, hogy a csiszolatlan gyémánt teljes fényében ragyoghasson.

Ő egy énekesnő, egy művész és egy csiszolatlan gyémánt! Most azon dolgozunk, hogy ragyogjon és kicsit mindenki érezhesse fényét! De nem hagyom senkinek, hogy egy olyan embert, aki dolgozik és küzd azért, hogy lehessen valaki és VALAKIVÉ válhasson elvegyék tőle azt, amivel Ő VALAKI lehet! Mert 3 alkalommal olyat mutatott az énektanárunknak, Török Andrisnak, nekem, barátainknak, családtagjainknak, ami hihetetlen és csodaszámba vehető!

- jelentette ki Ádám, aki teljes mellszélességgel kiáll a szerelme mellett.