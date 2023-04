Senki nem gondolta: egy morzsányira van a győzelemtől Sipos Tomi

Sipos Tomi érdemes lehet a legsokoldalúbb híresség címre. Az Irigy Hónaljmirigy nevű banda sikeres tagja az elmúlt hetekben a TV2 Sztárban Sztár című műsorában mutatta meg, milyen profin tud úgy más előadók bőrébe bújni, hogy az ne paródia legyen, hanem szorgalmas, alázatos munka eredménye. Bár a verseny élmezőnyébe nem jutott be, a VIASAT Ide Süss! – Húsvéti kihívás című gasztroműsorában esélyes a győzelemre, ezúttal cukrászként!

Sipos Tomi eddig jól szerepelt az Ide Süss című műsor húsvéti kiadásában, a legjobb három versenyző között van. Fotó: VIASAT3

A Bors arról faggatta Tomit, hogy érezte magát idáig a versenyben:

− Szörnyű volt az idő para, nagyon rányomja a bélyegét az ember produktumára, és nagy valószínűséggel ebből kifolyólag elkezd kapkodni és sok hibát vét. De a forgatást nagyon-nagyon élveztem, minden percét, annak ellenére, hogy nekem ez teljesen új terep volt. Jó volt a brigád is, nagyokat nevettünk a szünetekben, sőt olyannyira összeszokott csapat, hogy azóta találkoztunk privátban is. A fiúkkal nagyon jót bandáztunk, és Szandi is odacsapódott hozzánk. Olyan volt ez, mint egy iskolai tábor, amikor a sok rossz gyerek elszabadul − fogalmazott nevetve Tomi, aki Szabó Simon színész-rendező és Király Peti műsorvezető mellett méretteti meg magát a döntőben ma 21 órakor a VIASAT3 műsorában. Tomi elárulta, a főzés otthonos terep számára, sütésben azonban eddig nem volt jó.

− Alapvetően inkább főzni szoktam, mert a sütés bonyolultabb, sokkal inkább be kell tartani a receptúrákat. Otthon kizárólag én főzök a családnak, viszont nagyon ritkán sütöttem és mindig kudarcba fulladt, úgyhogy hamar elment tőle a kedvem. A gyerek szülinapi tortáját például én csináltam, az nagyon finom lett, de többször újra kellett terveznem. Egyébként anyukámtól lestem el a legtöbb trükköt.

Tomi a legjobb három közé kavarta magát. Fotó: VIASAT3

Kiderült, nem Tomi az egyetlen az Irigy Hónaljmirigyes-ek közül, aki jól bánik a fakanállal.

− Uszkó Laci főz a legjobban közülünk. Olyannyira, hogy ő egy főzőműsor hatására beiratkozott egy felnőttképzésre, most fog végezni mint szakács. De alapvetően jól főznek a fiúk, a tesóm is, Kabai Laci és Győző is, tehát az egész csapatra elmondható, hogy jelen van a gasztronómia a hétköznapokban.

Elmondása szerint nagyon sokat tanult a műsorban, ez némi plusz munkát is adott most neki otthon húsvét alkalmából:

− Extra desszerttel nem készülök, de az biztos, hogy kalácsot kell sütnöm a családnak. Már édesanyám is leadta a rendelést, úgyhogy nagy tételben fogok kalácsot készíteni − árulta el nevetve az énekes, akit legközelebb a TV" Ütős Ötös című műsorában láthatunk majd.