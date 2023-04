Rossz hírt kaptunk Tóth Gabiról, itt fotózták le a kislányát

Tóth Gabi teljes családját utolérte a betegség. Mint ismert, az énekesnő élete legnehezebb napjain van túl, mivel kislánya, a négyéves Hannaróza tüdőgyulladást kapott, s öt napot kórházban kellett töltenie. szerencsére a kicsi már jobban van, most az édesanyja lett beteg.

Fotó: Magas és Mély/YouTuber

A részletekről Gabi nővére, Tóth Vera számolt be, akinek a bejegyzését a Ripost vette észre. Vera jelenleg otthon, Palkonyán van, s vigyáz imádott unokahúgára.

"A családban most mindenki beteg, beleértve az anyukáját, Gabit is, és Hannikának most nem szabad olyanokkal lenni, akik betegek, mert két hete még oxigént kellett kapnia a kórházban egy kemény, alattomosan kialakult tüdőgyulladás miatt, és emiatt még gyenge a kis teste.

Ezért van most Vera nénjével, mert Vera nénje már rég meggyógyult és elvitte magával Palkonyára, hogy jó levegőn legyen."

- írta Vera, aki képet is csatolt a kiskutyát sétáltató Hannarózáról.

A bejegyzést itt nézheted meg.