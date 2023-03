Kendőzetlen őszinteség: Tóth Gabi megszólalt Tóth Andi visszavonulásáról

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Tóth Andi drámai bejelentést tett egy Instagram-oldalára feltöltött videóban: abbahagyja az éneklést. A sztárvilágot is meglepte a döntés, Horányi Juli énekesnő egy közösségi oldalra feltöltött videóban fakadt ki. Szerinte az énekesnőkre olyan szinte nem kíváncsi senki, hogy az már fájdalmas.

Fotó: Máté Krisztián

„Na, hát erről pofázok közel egy éve. Ez a nőként a zeneiparban. Szerintetek, ha egy fiatal, brutál tehetséges, ismert, népszerű, látszólag sikeres énekesnő, egy Tóth Andi arra jut, hogy abbahagyja az egészet, akkor szerintetek jó dolog ma Magyarországon nőnek lenni a zeneiparban? Hát rohadtul nem! Én sokkal idősebb vagyok Andinál és régebb óta is vagyok a zeneiparban is, mint ő. És milliószor, de milliószor akartam már feladni, és manapság is nagyon sokszor érzem azt, hogy k*rva nehéz, egyszerűen a nőkre olyan szinte nem kíváncsi senki, és arra, ha énekelünk, hogy az fájdalmas. Én nem tudom, hogy most a közönségnek ennyire nincs igénye az énekesnőkre, nem tudom tényleg, hogy mi áll e mögött az egész mögött, de botrányosnak tartom” – fogalmazott Horányi Juli.

A bejegyzést elárasztották a kommentek, többek között Tóth Gabi is megjelent és hozzászólásban mondta el a véleményét.

Mesélhetnék Julikám... és én még nem panaszkodhatok. Amúgy pedig a nők rajonganak a férfiak max. csendben, fülhallgatóban... a nők a nőkért meg tudod… nem annyira rajonganak sajna… pasi előadóba sokszor, sokan szerelmesek lesznek és nem is feltétlen a zene miatt mennek oda, hanem bízva abban, hogy na majd lenéz a színpadról "álmaik pasija" és kiválasztva lesznek… Ha egy női előadó csinos is és magasabb energia szinten van, akkor pedig az tolakodó a nőknek, mert bekapcsolja bennük a féltékenységet… szóval ezért is lehet, az elmúlt majd 20 év show bizniszben töltött idő után, amiket tapasztaltam..:(

– fogalmazta meg érzéseit Tóth Gabi.