„Hihetetlen, hogy repül az idő!” - Egyre gömbölyűbb Dér Heni terhespocakja

Ahogy arról már mi is írtunk, Dér Heni és férje, Bakos Gergely decemberben jelentették be a nagy hírt, miszerint az énekesnő második gyermekével várandós. A bejelentés óta pedig már az is kiderült, hogy Heniék kisfiának kishúga lesz.

Dér Heni már nagyon várja kislánya érkezését

A ragyogó kismama azóta már több fotót is megosztott gömbölyödő pocakjáról, legújabb posztjában, melyen az látható az orvosa ultrahang-vizsgálatot készít Henin jól látszik, hogy mekkorát nőtt az énekesnő haja.

A leírásból az is kiderül, hogy már a második trimeszterbe lépett, úgyhogy már csak néhány hónap van hátra a baba érkezéséig.

Lassan letelik a második trimeszter, hihetetlen, hogy repül az idő! Mondjuk, egy percet sem unatkozom

A csinos kismamáról készült fotót itt tekintheted meg!