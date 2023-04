Ilyen még nem volt! Nyolc év után forradalom lehet a Sztárban sztár döntőjében

Soha ekkora esély nem volt arra, hogy egy hölgy nyerje meg a Sztárban sztárt, mint idén. Már csak a vegytiszta matematika is azt diktálja, hogy vasárnap este szakítsunk a "hagyománnyal" vagyis a férfiuralommal, hiszen a négy döntős között csupán egyetlen férfi akad. Persze az is tény, hogy Valkusz Milánért bomlanak a lányok, ráadásul a közösségi felületein irgalmatlan erőket képes mozgósítani, de mégis nagy az esély, hogy most a girl power érvényesül. Ezt várják a TV2 sikerműsorának zsűritagjai is. Erről a Ripost faggatta őket.

Ma este eldől, ki lesz a Sztárban Sztár győztese (Fotó: TV2)

Papp Szabi: Mind tudjuk, ki az idei legjobb...

A zsűri elnöke tisztségénél fogva sem kertelhet és Papp Szabit nem is abból a fából faragták, így megmondta pacekba, hogy idén női győztest vár, sőt közülük is akad egy konkrét jelöltje.

– A döntő ugye úgy néz ki, hogy mi már nem pontozhatunk, de véleményezhetünk és végül így adjuk a nézők kezébe a döntés jogát és felelősségét. Bevallom, izgulok, mert szeretnék végre egy női győztesnek örülni. Azt hiszem, hogy mind az ötünknek megvan már a favoritja és szerintem ugyanaz a személy. Annyit mondok, hogy nem fiú.

Persze minden tiszteletem és elismerésem Valkusz úré, de...

– mondta a lapnak Papp Szabi, aki reménykedik benne, hogy nem a követőtáborok nagysága lesz a mérvadó a vasárnap esti döntőben.

– Az biztos, hogy én a kortesbeszédemben nem fogok köntörfalazni és kimondom a nevet. Abban bízom, hogy nem egy TikTok-háború fogja eldönteni a végeredményt – tette hozzá a Sztárban sztár zsűrijének elnöke.

Papp Szabi kimondja, ahogy van... (Fotó: Keller Mátyás / Ripost)

Kökény Attila Párizsban készült a döntőre

Az énekes éppen Párizsban tartózkodott, amikor a lap munkatársa felkereste, hiszen feleségével a napokban ünnepelték házassági évfordulójukat. A romantikázás közben szakított időt arra, hogy megerősítse Papp Szabi szavait.

– Boldog lennék, ha idén végre egy hölgy mellett tennék le a voksukat a nézők. Nem emelnék ki hármuk közül senkit. Schoblocher Barbara, Oláh Ibolya és Gubik Petra is éppúgy megérdemelné a győzelmet. Én egyébként Párizsban hangolódok a döntőre. Arankával ruccantunk ki kettesben, hiszen ez a szerelem városa, nekünk pedig most van a házassági évfordulónk. Még az is megeshet, hogy elszánom magam és megismétlem a lánykérést... – árulta el mosolyogva Kökény Attila.

Kökény Attila idén egy nőnek szeretne gratulálni a döntő után (Fotó: Bors)



Lékai-Kiss Ramóna: Jó lenne idén egy hölgyet megkoronázni

Ramóna ugyan nem foglalt állást olyan határozottan, mint az előtte szólók, de nem titkolta, ő sem bánná, ha a 9. évadban végre női győztest hirdetne Till Attila.

– Én azt mondom, hogy nyerjen az, aki leginkább megérdemli és leginkább képes lesz meggyőzni a nézőket vasárnap este. Nemtől függetlenül örülni fogok a végeredménynek, hiszen csodálatos heteket töltöttünk együtt és Milo is fantasztikus pillanatokat szerzett nekünk éppen úgy, mint a három leányzó.

Az egy másik kérdés, hogy eddig még sosem avattunk női győztest és én is örülnék, ha húsvét vasárnap egy nőt koronáznánk meg végre

– fogalmazott Lékai-Kiss Ramóna.

Kiss Ramóna is csatlakozott a fiúkhoz... (Fotó: Markovics Gábor)

Bár a Ripost kereste Tóth Andit és Marics Petit is, cikk megjelenéséig egyikük sem reagált. Persze jelenleg kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy előre kifejtsék álláspontjukat, így mi is kivárjuk a vasárnap esti adáskezdést, ahol megtudhatjuk, hogyan is vélekednek a témáról. Addig is a logika mentén megpróbáljuk kitalálni, hogy Andi és Peti kit látának szívesen a Sztárba Sztár idei győzteseként. Nos, Talán Marics Peti esetében könnyebb a dolgunk, hiszen a korábbi adásokban egyértelművé tette, hogy Gubik Petra a favoritja. Ergo ő is női győztest szeretne, annak ellenére is, hogy legjobb barátja, Valkusz Milán is versenyben van az év legsokoldalúbb előadója címért.

Egy biztos, Tóth Andi és Marics Peti nem helyezkedik majd közös álláspontra Fotó: Bors

Tóth Andi már keményebb dió, már ami a jóslást illeti. Annyi bizonyos, hogy számára nem Gubik Petra a favorit, hiszen ennek éppen elég jelét adta korábban. Valkusz Milán szintén nem biztos, hogy a kedvence, hiszen ő még szorosabban kötődik az exéhez, így a kör leszűkült Schoblocher Barbarára és Oláh Ibolyára. Nos, a Ripost tippje: a Blahalouisiana énekesnője, vagyis Barbi lesz nála a befutó.