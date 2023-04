Gubik Petra megszólalt a Sztárban Sztárról: Voltak holtpontok!

A Sztárban Sztár idei évadának utolsó adását láthatják a televíziónézők vasárnap este. Az ország házibulijának döntőjébe négy nagyon tehetséges előadó jutott be, hogy ki lesz a győztes, az most már csak a nézőkön múlik.

Gubik Petra Rúzsa Magdi bőrébe bújva mindenkit elvarázsolt (Fotó: Végh István / Bors)



Gubik Petra a döntőbe jutásról: Voltak holtpontok!

A tehetséges színésznő elárulta: nem csak fizikailag, lelkileg is nehéz hetek vannak mögötte, de mindig volt miből töltekezni.

- Most nagyon jól vagyok, nagyon várom a döntőt – mondta a Borsnak Gubik Petra. - Vicces, hogy ez a utolsó hét és még sosem volt ennyi időm a felkészülésre. Ugyanis miközben szinte minden nap gőzerővel készültem a Sztárban Sztárra, közben nekem a színházban futó darabjaim mellett egy új bemutatóm is volt, egy másikat pedig elkezdtem próbálni. Persze ez nem panaszkodás, mert ez kellemes teher szuper csapattal, csak a műsorral együtt fárasztóbb volt. De múlt héten szombaton az Aranylakodalom című darab premiere is lement a Játékszínben, így ezen a héten már több idő jutott magamra. Mert bevallom, az elmúlt hetekben azért voltak holtpontok.



Kedvese a stúdióban szurkol neki

A döntősök két-két dalt adnak elő a döntőben. Az első produkciójuk duett lesz, Gubik Petra Takáts Tamással fog énekelni.

- A Pocsolyába léptem című dalt adjuk elő, én leszek Keresztes Ildikó. Nagyon szeretem ezt a dalt, ezen nőttem fel, édesapám nagy kedvence. Ajándékként élem meg ezt a produkciót Tamással, szuper volt a próba vele, laza, önfeledt szórakozásra készülünk. Visszatérve a holtpontokra, mindig van kihez fordulnom, ha szükségem van egy kis plusz erőre. Hol a kedvesem az, hol a szüleimet hívom fel ilyenkor. Az én legfőbb támaszom a család és a szeretteim. Anyuék otthon, Ajakon, a tévé előtt szorítanak nekem. Én pedig a műsor után hétfőn azonnal indulok hozzájuk húsvétolni. Alig várom, hogy megöleljem a családomat, a mamáimat. Mert az ő közelségük egy pillanat alatt visszatölt!